Entscheidung an Brettern fällt nach fünf Stunden

Siegfried Preuß

Frankfurt (Oder) In der 6. Runde der Landesklasse Nord und Regionalliga Ost im Schach siegten die drei Frankfurter Mannschaften klar, einmal allerdings etwas überraschend.

Die 1. Mannschaft des SV Preußen musste beim SV Hellas Nauen antreten und galt gegen den Tabellendritten der Staffel als Außenseiter. Als Minimalziel wurde mit einem Unentschieden geliebäugelt, aber allen war klar, dass dies schon eine Überraschung wäre. Nach nur einer Stunde hatten sich Jens Gellert, Jan Hentschel und Siegfried Preuß mit ihren Kontrahenten auf Remis geeinigt. An den anderen Brettern wurde dagegen hart gekämpft. Dabei standen die Bretter 7 und 8 auf Verlust und es zeichnetet sich eine Niederlage ab, zumal an den anderen Brettern kein Sieg für die Preußen zu sehen war.

Dann nutzte Yulian Strus am 8. Brett eine Ungenauigkeit seines Gegners konsequent aus und gewann zur Überraschung aller seine Partie. Nach den Remisen von Frank Urbanek und Joachim Jacobs stand es, bei zwei noch laufenden Partien an Brett 1 und 7, somit 3,5:2,5 für die Preußen. Damit war noch ein 4:4 möglich. Dann hatte Christian John am 7. Brett großes Glück. Mit zwei Türmen und einem Springer mehr übersah sein Gegner überraschend ein einzügiges Matt. Daraus kann man lernen: „Man gibt Pakete auf, aber keine Schachpartie“. Nach 4:30 Stunden konnte Michael Heinsohn (DWZ 1947) am 1. Brett nach großem Kampf gegen Benno Zahn (DWZ 2124) ein Remisangebot entlocken.

Damit war der glückliche, aber aufgrund der kämpferischen Einstellung verdiente 5:3-Sieg perfekt. Mit diesem Erfolgserlebnis sollten in den nächsten Spielen die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt erreicht werden.

Der USC Viadrina hatte in der Landesklasse den Tabellenletzten ESV Eberswalde II zu Gast. Dieser wollte wohl die letzte Chance auf den Nichtabstieg unbedingt nutzen und sorgte dafür, dass sich das USC-Team drei Stunden abmühte, bis kurz hintereinander gleich fünf Begegnungen entschieden waren. Neben den Punkteteilungen von Svenn Krannich, Bernd Ketelhöhn und Michael Ziern besiegten Daniel Lippert und Michael Zaporowski ihre Gegner. Für Michael Zaporowski war es der sechste Sieg im sechsten Spiel.

Nach über vier Stunden bot der Gegner von Jan Grabowski am Spitzenbrett ein Remis, um dann einen Zug später mattgesetzt zu werden. Zwei weitere Punkte zum deutlichen 6,5:1,5 Mannschaftssieg steuerten Thomas Noack und Thorsten Müller bei. Beide mussten fast über die volle Distanz von fünf Stunden Spielzeit gehen. Mit dem jetzt 4. Platz und sieben Mannschaftspunkten dürfte der USC mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben.

Die 2. Mannschaft des SV Preußen trat in der Regionalliga als leichter Außenseiter bei dem Potsdamer SV Mitte III an. Bis auf Carsten Wolff, der durch Hans Paetzel ersetzt wurde, spielte die Mannschaft fast komplett und bewies so ihre Stärke. Mit einem nicht zu erwartenden deutlichen 6:2 wurde ein schöner Erfolg und der nun 6. Tabellenplatz gefeiert. Mit den Partiegewinnen von Uwe Hankel, Günter Müller, Jürgen Herrmann, Finn Rudolph, Jürgen Andexel und Hans Paetzel an den Brettern 3 bis 8 wurde dieses klare Ergebnis erreicht. Lediglich an den Brettern 1 und 2 mussten Jürgen Fritsch und Jürgen Fritzsche ihr Partien aufgeben.