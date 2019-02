Zu klein, zu eng, zu unpraktisch

Ausrücken aus dem Revier: Zwei Polizeibeamte im Streifenwagen starten vor der Alten Fabrik zum Einsatz. Das Revier in der ehemaligen Mineralwasserfabrik ist nach Ansicht der Polizei zu klein. Die Stadt will sich nun für einen Neubau einsetzen. © Foto: Michael Dietrich/MOZ

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Polizei, die 2015 ihr neues Revier in der Alten Fabrik bezog, könnte bald wieder umziehen. Hinter den Kulissen werden Pläne geschmiedet für einen Neubau im Komplex mit einer neuen Feuerwehr. Hintergrund sind Beschwerden, dass die Polizeiwache zu klein sei.

Die Probleme der Polizei in der neuen Wache sind lange bekannt. Schon beim Einzug Anfang 2015 war klar, dass es zu wenig Platz für alle Polizisten gibt. Das war so gewollt von der SPD-geführten Landesregierung, die eine Polizeireform durchsetzen und Polizei abbauen wollte. Inzwischen sind die Ziele in vielerlei Hinsicht revidiert.

Das Land will wieder mehr Polizisten. Doch das Revier ist so groß wie es ist.

Die Soko Grenze fand im Mini-Revier keinen Platz und musste nach Prenzlau umziehen, der Verkehrsdienst nach Templin, für einen Gewahrsam fehlte der Platz. Jeder in Schwedt aufgegriffene Verdächtige muss seither von zwei Beamten erst einmal nach Prenzlau kutschiert werden.

Die Umkleiden im Keller sind zu eng, Carports zu flach, Garagen zu klein, es gibt keinen Tresen für den Bürgerempfang, das Zimmer zur Aufnahme von Anzeigen hat Besenkammergröße. Er würde in Schwedt gern mehr Personal stationieren, sagt Jürgen Kreßmann, Chef der Polizeiinspektion Prenzlau. Die Fallzahlen in der größten Stadt der Uckermark ließen das zu, leider aber nicht die Raumsituation.

Das könnte sich tatsächlich ändern. Nach Informationen dieser Zeitung will sich die Stadt Schwedt für eine neue Lösung einsetzen. Sie schmiedet gerade eigene Pläne für ein neues Feuerwehrzentrum. Eine neue Polizeiwache genau daneben könne man sich gut vorstellen, hieß es aus dem Rathaus, zumal die Stadt selbst gern mehr Büros in der Fabrik hätte, wenn Schöneberg zu Schwedt stößt. Als die Stadt der Polizei den Vorschlag unterbreitete, herrschte dort große Zustimmung.

Bevor die Stadt in die Planung für die neue Feuerwehr startet, will sie nun beim Land für das gemeinsame Vorhaben werben. Öffentlich wollte das Rathaus über die Pläne nicht sprechen. Man wolle keine Erwartungen wecken. Zudem könne es locker fünf bis sieben Jahre dauern, bis so ein Vorhaben umgesetzt ist.

Auch ist unklar, wie das Innenministerium auf erneute Umzugspläne vier Jahre nach dem Einzug ins neue Revier reagiert. Kritik galt bisher als unerwünscht bei dem Prestigeprojekt des Schwedter Landtagsabgeordneten Mike Bischoff. Der hatte sich für die Idee stark gemacht, mit der Sanierung der Fabrik gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Die letzte Industriebrache in der Stadt zu sanieren und gleichzeitig die Polizei, die 25 Jahre nach der Wende noch immer im unsanierten Volkspolizeikreisamt hausierte, besser unterzubringen.