„Wir sind Streitschlichter“

Annika Funk

Petershagen (MOZ) Die Freude der Schüler der Grundschule am Dorfanger in Petershagen ist groß: Nach knapp 50 Unterrichtsstunden konnten acht neu ausgebildete Streitschlichter der vierten Klasse am Dienstag mit einem Zertifikat in der Aula geehrt werden. Sie dürfen sich nun offziell als Streitschlichter der Schule bezeichnen und in den Hofpausen Konflikte lösen.

Der Gemeinschaftsfonds „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Demokratie und Wahlen“ des Deutschen Kinderhilfswerkes und des Landes Brandenburg unterstützt das Schulmediationsprojekt „Konflikte selber lösen“ des Humanistischen Regionalverbands Märkisch-Oderland mit einem Scheck über 2438 Euro. Dieser wurde der Schule am Dienstag von Michael Kruse, der für die regionale Koordination im Kinderhilfswerk zuständig ist, im Beisein von Schulleiterin Dagmar Schröder und Bürgermeister Marco Rutter übergeben. „Es ist ein wichtiges Anliegen des Deutschen Kinderhilfswerkes, dass Schüler lernen, Konflikte gewaltfrei zu lösen und einander zu respektieren“, betont Michael Kruse.

In diesem Jahr wurde an der Petershagener Schule zum fünften Mal eine Gruppe Streitschlichter ausgebildet. Nach einem Bewerbungsverfahren haben die auserwählten Viertklässler in einem gemeinsamen Projekt mit der Fred-Vogel-Grundschule aus Fredersdorf-Vogelsdorf im nahe gelegenen Jugendclub in fünf Phasen beigebracht bekommen, wie man Schritt für Schritt Probleme aus dem Weg räumt und sich wieder versöhnt.

Für die Schulleiterin ist das Projekt ein großes Anliegen. Sie ist dankbar für die finanzielle Unterstützung des Kinderhilfswerkes sowie der Gemeinden Fredersdorf-Vogelsdorf und Petershagen-Eggersdorf, die das Mediationsprojekt ermöglicht haben. „Die Schüler nehmen ihre Position als Streitschlichter nach der Grundschule auch mit an die weiterführenden Schulen“, beschreibt sie den Erfolg der Ausbildung.

Zum Abschluss ihres Projekts haben die Schüler vor Eltern und Großeltern, Klassensprechern und älteren Streitschlichtern, Lehrern und ihren Ausbildern sowie Schulleitung, Bürgermeister Rutter und Michael Kruse vom Kinderhilfswerk eine Streitszene nachgespielt und somit ihre Arbeit als Streitschlichter erklärt. Am Ende ihrer Vorführung performten sie stolz ihren selbst geschriebenen Song, in dem es unter anderem heißt: „Wir sind Streitschlichter, wir sind keine Richter.“(afu)