Krügersdorfer planen Festumzug

Olaf Gardt

Krügersdorf (MOZ) Mit dem traditionellen Neujahrsessen im Schloss hat Ortsvorsteher Karlheinz Sommer am Dienstag das Krügersdorfer Jubiläumsjahr eingeläutet. Das Dorf feiert 675. Geburtstag. Genau am 12. Februar 1344 wurde es erstmalig urkundlich erwähnt.

Knapp 180 Menschen leben heute in Krügersdorf. Und die haben sich im Jubiläumsjahr eine Menge vorgenommen. Es soll und kann gefeiert werden, und das mit vielen Gästen. Die im Ort engagiertesten 35 Krügersdorfer hatte Karlheinz Sommer am Dienstag zum Neujahrsessen ins Schloss eingeladen. Auf den Tisch kam unter anderem Rehbraten. Wild aus den Wäldern rings um das Dorf, das der im Ort lebende Jagdpächter Ronny Petersdorf beigesteuert hat. Gut zwanzig Gäste sind gekommen.

Sommer hat sich bei Ihnen für die Unterstützung im vergangenen Jahr bedankt. „Und es soll natürlich ein Ansporn für unsere Vorhaben in diesem Jahr sein“, sagt der Ortsvorsteher. Am 24. August wird das große Jubiläumsdorffest gefeiert. Mittags wird es Steak und Grillwurst vom Bison geben. Die Betreiber des Bisonparks haben ihr Mitwirken angekündigt. 13 Uhr startet der Festumzug. „Wir wollen 30 Bilder zeigen“, sagt Sommer.

Er weiß, dass das bei 180 Einwohnern eine Herausforderung wird. „Wir brauchen deshalb auf alle Fälle viele Besucher aus Beeskow und den anderen Orten, weil wir ja sonst keine Zuschauer haben“, fordert der Orsvorsteher schon einmal auf, sich den Termin vorzumerken. Nach dem Umzug wird es ein buntes Programm zwischen Kirche und Schloss geben, Kaffee und Kuchen (von den Görziger Landfrauen) gehören dazu und Blasmusik. Zum Tanz am Abend wird Soundexpress spielen. „Sonst haben wir Disko, diesmal Live-Musik“, verspricht Sommer.

Auch das Germanische Landhaus, die Gaststätte in Krügersdorf, wird sich beteiligen. Zu den Gästen werden auf alle Fälle die Nachbarn aus Schneeberg gehören. Mit denen sind die Krügersdorfer seit Jahrhunderten auch durch Kirche und den gemeinsamen Friedhof verbandelt. Der Reiterhof Richter wird einen Kutschenshuttle zur Wildtierfarm, wie der Bisonpark jetzt heißt, anbieten.

Für ihr traditionelles Sport- und Kinderfest müssen die Krügersdorfer einen neuen Termin suchen. Auch das hängt mit Schneeberg zusammen. Denn auch dort gibt es in diesem Jahr eine 675-Jahrfeier, und eben genau an dem Wochenende, an dem das Sportfest steigen sollte. Schneeberg ist in der selben Urkunde wie Krügersdorf erstmals urkundlich erwähnt. Durch den Brandenburger Markgrafen Ludwig den Älteren wurden darin die Rechte der Stadt bestätigt und die östlichen Gemarkungsgrenzen beschrieben.

Das Krügersdorfer Programm für das Festjahr ist noch weitaus umfangreicher. Das Traditionsfeuer, bei dem die Weihnachtsbäume verbrannt werden, hat stattgefunden, am 23. Februar folgt die Fastnacht. Ein Skat- und Romméturnier ist in Vorbereitung, das Osterfeuer wird wieder brennen. Im Juni werden die Deutschen Meisterschaften im Tent pegging, einem Reitwettbewerb, ausgerichtet. Später im Jahr wird man Halloween feiern und sich zu einer Weihnachtsfeier treffen.

Wünsche an die Stadt Beeskow, zu der Krügersdorf seit 1993 als Ortsteil gehört, hat der Ortsvorsteher auch aufgeschrieben. „Wir brauchen einen zusätzlichen Lagerraum für unsere Gartenmöbel“, sagt Karlheinz Sommer. Eine Toilettenanlage an der Alten Schmiede sei wichtig und ein Standort, an dem die Krügersdorfer ihren Backofen aufbauen können. Sieben Mitstreiter haben sich bislang für den Festvorstand gemeldet, der das Jubilämusfest im August organisieren wird. „Das können ruhig noch ein paar mehr werden“, hofft Sommer.