Stadtwerke bauen Trinkwasserbrunnen

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das wichtigste Lebensmittel kommt ganz einfach und vollkommen unspektakulär aus dem Hahn: das Leitungswasser. Mit Projekttagen werden Evi-Schüler derzeit dafür sensibilisiert. Unterstützung kommt auch von den Stadtwerken Neuruppin. Sie bauen den Schülern einen Trinkwasserbrunnen.

Der kleine blaue Wassertropfen kann recht ordentliche Muskeln vorweisen. Er nennt sich „Tropfi“ und ist das Maskottchen des Vereins „a tip:tap“ aus Berlin. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen das Trinken von Leitungswasser näher zu bringen, damit diese weniger Plastikmüll produzieren. Gestern und heute sind Vereinsmitglieder in der Evangelischen Schule zu Gast. Die Einrichtung soll zur „Leitungswasserfreundlichen Schule“ werden.

Die Stadtwerke Neuruppin (SWN) unterstützen das Ganze mit einem Trinkwasserbrunnen. Das Evi ist laut Elisa Sommerkorn von den SWN die erste Schule in Neuruppin, die einen solchen Brunnen erhält. Dieser wird im Haupthaus aufgestellt und barrierefrei erreichbar sein, damit auch wirklich alle Schüler von dem Angebot profitieren. 1 400 Euro zuzüglich der Installation investieren die SWN in den Brunnen. Eigentlich sollte dieser schon am 22. März, dem Tag des Wassers, in Betrieb gehen. Doch das wird sich laut Elisa Sommerkorn wohl etwas verzögern, da sich die Lieferung des Brunnens noch etwas schwierig gestaltet. Anfang April soll es dann aber soweit sein. Der Brunnen wird mit einem Zähler ausgestattet sein, der es erlaubt, am Ende des Jahres genau zu sehen, wie viele Plastikflaschen mit Hilfe der Anlage eingespart werden konnten. Schüler können sowohl ihre eigene Behältnisse befüllen als auch direkt aus dem Brunnen trinken, erklärte Elisa Sommerkorn.

Mit der Fontane-Oberschule laufen ebenfalls schon Gespräche. Dort würden die SWN auch gern einen Trinkwasserbrunnen installieren und eine solche Projektwoche mit dem Verein „a tip:tap“ veranstalten. Einen genauen Termin dafür gibt es aber noch nicht, bestätigte Elisa Sommerkorn.

Die Evi-Schüler werden an den beiden Projekttagen, die heute enden, erst einmal für die Themen Wasser und Wasserverbrauch sensibilisiert. „Das passt alles auch sehr gut zu unserer Schülerfirma Tasca“ erklärt Lehrer Frank Waigel. Das Café vor Ort soll ihm zufolge ebenfalls leitungswasserfreundlich werden. Wie genau das erreicht werden kann, wird aber erst am heutigen Projekttag besprochen.

Anoosh Werner vom Verein „a tip:tap“ hatte am Dienstag schon eine erste Idee: In Berlin gibt es bereits die Initiative „Refill Berlin“. Beispielsweise Bars und Geschäfte haben dieses Logo an ihrem Schaufenstern und Eingängen angebracht. Es signalisiert, dass vor Ort kostenlos Leitungswasser in die eigene Flasche abgefüllt werden kann. 350 Stationen gibt es laut Anoosh Werner bereits in der Hauptstadt. „Refill Neuruppin gibt es bisher noch nicht“, erklärte sie den anwesenden Zehntklässlern. „Vielleicht könnte das für euch auch ein Ansporn sein.“

Werner koordiniert seit einigen Jahren für ihren Verein das Projekt „Leitungswasserfreundliche Schule“. „Wir wollten die Welt retten, das geht ja ganz einfach“, berichtete sie am Dienstag von den Anfängen des Vereins. Um 1900 habe es beispielsweise 120 öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen in Berlin gegeben. Als „a tip:tap“ 2010 mit der Arbeit startete, waren es noch 17. „Mittlerweile ist die Zahl auf mehr als 60 Trinkwasserbrunnen gestiegen, rund 200 sollen in den nächsten zwei Jahren noch dazu kommen“, erklärte Anoosh Werner. Seit mittlerweile zwei Jahren gibt es die „Leitungswasserfreundlichen Schulen“ nun schon. Gestartet ist die Aktion mit drei Einrichtungen in Berlin. Mittlerweile sind auch einige in Hessen, Schleswig-Holstein und Brandenburg dabei.