Ein Euro für jeden Hektar

Matthias Henke

Menz Über eine Spende über 820 Euro freuen können sich die Mitglieder des Fördervereins „Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide“. Das Geld kommt von derWaldgemeinschaft Rehberge. An deren Spitze gab es indes eine personelle Veränderung.

„Wir freuen uns sehr. Wir haben ja eine Menge Baustellen, wo wir die Mittel gerne einsetzen“, sagte der Vorsitzende des Fördervereins, Jörg Brinkmann, am Dienstag bei der Übergabe des symbolischen Schecks. Unter anderem für das Naturparkhaus, die Regionalwerkstatt und den Moorerlebnispfad zeichnet der Verein verantwortlich. Umweltbildungsprojekte werden veranstaltet, entsprechendes Personal muss vorgehalten werden. Da ist jede Unterstützung willkommen.

Für die Mitglieder der Waldgemeinschaft ist es indes bewährte Praxis, einmal jährlich einen Verein oder eine gemeinnützige Einrichtung in der Region zu unterstützen. Die Granseer Stadtschule sowie die Seniorenwohnstätte profitierten schon davon, ebenso wie die Feuerwehr Dannenwalde, deren Löschgruppenführer Fred Manteufel vergangenes Jahr die Zuwendung entgegennehmen konnte. Seinerzeit übergab die Spende noch Manfred Klemt. Der langjährige Vorsitzende ist zwar aktuell weiterhin im Vorstand aktiv, als Vorsitzender fungiert nach Neuwahlen im November jedoch Andreas Zerbel. „Wir entscheiden einmal im Jahr bei der Mitgliederversammlung an wen das Geld geht“, sagte der 33-jährige Dollgower. „Für jeden Hektar, den wir bewirtschaften, geben wir einen Euro“, laute der Grundsatz. Wobei geringfügig aufgerundet wurde, denn eigentlich seien es „nur“ 813 Hektar. 150 Mitglieder habe die Waldgemeinschaft, größtenteils Privatleute. Flächenmäßig einen großen Anteil hat das Amt Gransee als Waldeigentümer, der seine Areale ebenfalls eingebracht hat. Auch die Forst sei mit im Boot, betonte Zerbel. Die Flächen erstreckten sich auf Gemarkungen in Großwoltersdof, Menz, Heinrichsdorf, Seilershof, Sonnenberg, Dollgow, Burow und Gransee.

Die Einschätzung, die Revierförster Maik Hoffman bei der vergangenen Stadtverordnetenversammlung gab, könne er nur unterstreichen, so Zerbel weiter. „Es sind eindeutig die Fichten, die uns Sorgen bereiten. Auch die Auswirkungen des Sturms vom vergangenen Herbst sind noch zu spüren. Da sind Schäden dabei, die aufgrund der personellen Situation noch nicht wieder aufgeforstet werden konnten.“ Jeder Waldbesitzer habe Rechte und Pflichten – so könne er damit Einnahmen erzielen, demgegeüber seien aber auch Versicherungsaspekte zu berücksichtigen.

Die Mitglieder einer Waldgemeinschaft haben sich zu einer Solidaritätsgemeinschaft zusammengeschlossen. „Die einzelne Person ist nicht haftbar, sondern die Waldgemeinschaft“, erläutert Zerbel. Der Gewinn aus der Bewirtschaftung aller eingebrachten Flächen werde einmal jährlich ausgeschüttet.

Forstbetriebsgemeinschaften, also privatrechtliche Zusammenschlüsse von Grundbesitzern, zu denen Waldgemeinschaften aber auch Waldvereine zählen, gibt es brandenburgweit 273 an der Zahl. 16 516 Waldbesitzer sind darin organisiert, die über rund 175 000 Hektar Flächen verfügen.

Waldgemeinschaften unterscheiden sich von Waldvereinen dadurch, dass sie nicht parzellenscharf wirtschaften, was eine klare Erkennbarkeit der Grenzen voraussetzt, sondern eine grenzübergreifende Bewirtschaftung der Gesamtfläche vornehmen. Die Gewinnausschüttung beziehungsweise Kostenaufteilung an die Waldbesitzer erfolgt nach den flächenmäßigen Anteilen, die eingebracht wurden. Im Waldverein wiederum trägt der Eigentümer unmittelbar die Kosten und empfängt die Erlöse für auf seiner Waldfläche durchgeführten Maßnahmen. In vielen Fällen werden laut Ministerium für ländliche Entwicklung die Kriterien für einen Waldverein aber nicht erfüllt.