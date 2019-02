Heimatverein geht ins 20. Jahr

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Der Heimatverein feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Im August wird es eine Jubiläumsveranstaltung geben. Überdies plant der Verein mindestens ein Dutzend öffentliche Angebote allein auf dem Gutshof in Fredersdorf-Süd.

Bevor in vier Wochen ein neuer Vorstand gewählt wird, hat der Heimatverein vor wenigen Tagen Bilanz über das Jahr 2018 gezogen und die Ziele für 2019 abgesteckt. Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung des Gutshofs als öffentliches Zentrum der Gemeinde. Baulich genießt laut der Vereinsvorsitzenden Hannelore Korth die Sanierung der denkmalgeschützten ehemaligen Brennerei mit Pächter- und Gärhaus Priorität. Dafür sind auch Fördermittel beantragt.

Die Hoffnung auf Zuschüsse aus dem Leader-Programm ist indes verflogen. Das im August eingereichte Konzept war zwar noch einmal überarbeitet worden, um wie gefordert mehr „Strahlkraft in die Region“ zu erreichen, aber auch im Dezember hielt der Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe diese nicht für ausreichend und hat empfohlen, zu versuchen, andere Geldquellen zu erschließen.

Mehr Hoffnungen gibt es beim Antrag an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Ende Februar werde die wissenschaftliche Kommission der Stiftung zusammentreten, so Sprecher Thomas Mertz. Dieses ehrenamtliche Gremium berät das Förderprogramm für das jeweilige Jahr mit dem Vorsitzenden des Stiftungsrats und den fachlichen Mitarbeitern sowie dem DSD-Vorstand, der es daraufhin verabschiedet. Im März sei dann mit Informationen zu rechnen. Allerdings wird auch aus dieser Quelle nicht so viel Geld sprudeln wie erhofft: Die Stiftung hatte vorab um Reduzierung der beantragten Summe von 1,1 Millionen Euro gebeten. „Sie will ihr Geld auf möglichst viele Vorhaben verteilen. Wir haben dem Wunsch entsprochen“, erklärte Hannelore Korth. 2018 hatte die Stiftung rund 2,5 Millionen Euro für mehr als 50 Denkmäler in Brandenburg zur Verfügung gestellt.

Nächstes Angebot des Heimatvereins auf dem Gutshof ist die Gestaltung eines Ostergartens, für den Katja Leese-Petzold verantwortlich zeichnet. Am 30. April folgen dann Lagerfeuer und Tanz in den Mai mit der Feuerwehr Fredersdorf-Süd und Mitte Mai soll es ein internationales Kunstprojekt der Städtepartner geben. Ab Ende Mai wird dann wieder das Sommer-Café öffnen, am 2. Juni gibt es den Tag der Ortsgeschichte und zum Monatsende das 13. Taubenturmfest. Am 8. September werden schließlich die Pforten zum Tag des offenen Denkmals geöffnet, Ende Oktober gibt es das Kürbisfest und am 1. Dezember schließlich den Weihnachtsmarkt. Zudem seien einige „Fremdveranstaltungen“ angemeldet, hieß es.

Um den Gutshof zu präparieren und in Schuss zu halten, gibt es ab Mitte März wieder regelmäßige Arbeitseinsätze. Bänke reparieren und streichen, Pflege der Grünflächen, Blumenanlagen, Obstbäume der Streuobstwiese und Hecken, Kürbisse anpflanzen sind nur einige Arbeiten, die bereits aufgelistet sind. Jeden zweiten Sonnabend im Monat sowie montags werden die Mitglieder aktiv, vor Veranstaltungen gibt es Sondereinsätze. Und im April beteiligen sie sich am Frühjahrsputz der Gemeinde.

Einer Fachfirma will man es hingegen überlassen, die Hoffläche im Eingangsbereich neu zu pflastern. Ebenfalls befestigt werden solle der Lagerfeuer-Bereich, heißt es im Arbeitsplan für 2019. Weitere Bereiche sollen eingeebnet und verdichtet werden. Im Eingangsbereich will der Verein eine Sichtblende zum Nachbarn aufbauen und man will die Beleuchtung der Hoffläche verbessern.

Neben dem Gutshof widmen sich die Mitglieder auch der Heimatstube. Die Dauerausstellung werde jeden zweiten und vierten Montag von 17.30 bis 18.30 Uhr öffnen. Im Hintergrund laufen hingegen Inventarisierung von Exponaten und Sachspenden, Pflege und Wartung der Ausstellung und Archivierung erworbener historischer Postkarten.

Im Rathaus will der Heimatverein im Jubiläumsjahr eine Ausstellung über seine 20-jährige Tätigkeit gestalten. Neben Bildern aus dem Vereinsleben sollen historische Postkarten und Bilder gezeigt werden.