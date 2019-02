56 Kreistagsstühle zu vergeben

MOZ

Beeskow (MOZ) Bis zum 21. März, 12 Uhr, müssen Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber und politische Gruppen ihre Wahlvorschläge für die Kreistagswahl einreichen. Die Kandidatensuche für die 56 zu besetzenden Mandate läuft auf Hochtouren.

Die Linke hat ihre Listen für die vier Wahlkreise aufgestellt; 40 Kandidaten stehen fest. Der Andrang war unterschiedlich. Während im Raum Fürstenwalde 17 Bewerber gefunden wurden, sind es in Eisenhüttenstadt erst fünf. „Die Listen sind aber noch offen“, sagt der Kreisvorsitzende Christopher Voß. Am Sonnabend findet eine weitere Mitgliederversammlung statt, bei der sich Kandidaten melden können. Auch in den Städten und Gemeinden sind einige Listen bereits nominiert, etwa in Bad Saarow. Schwieriger habe es seine Partei in dörflichen Gemeinden. „Das Stadt-Land-Gefälle geht auch an uns nicht vorbei“, sagt er. Im Bereich Odervorland habe sich bislang noch kein einziger Bewerber gemeldet.

Die SPD will nach Aussage ihres Kreisgeschäftsführers Jörg Skibba am Freitag im Bürgerhaus Berkenbrück die Listen für die Kreistagswahl beschließen. Für die vier Wahlkreise stehen 73 Bewerber schon fest, sagt Skibba. Im Raum Erkner, dem Wahlkreis I, soll Mathias Papendieck aus Schöneiche die Liste anführen, in der Beeskower Gegend Ralf Umbreit. Die anderen beiden würden noch bestimmt, einer aber soll der derzeitige Vorsitzende des Kreistags, Franz Berger, sein. Ein Großteil der aktuellen Abgeordneten trete wieder an. Bezüglich der Wahlen zu den Gemeindevertretungen strebt die SPD an, möglichst flächendeckend ins Rennen zu gehen.

Mit 48 Kandidaten tritt die CDU zur Wahl des Kreistages an. „Wir sind ganz gut aufgestellt, nur in Eisenhüttenstadt hätten es etwas mehr sein können“, sagt Karin Lehmann, die Vorsitzende des Kreisverbandes. Aktuell wirken elf Frauen und Männer für die Christdemokraten im Kreistag mit. „Fast alle treten wieder an; nur Siegfried Bronsert aus Schöneiche hört auf“, ergänzt Lehmann.

Im November verschickte sie Briefe an die rund 310 CDU-Mitglieder. Sie enthielten Fragebögen, auf denen jeder ankreuzen konnte, für welches Gremium er kandidieren oder wie er im Wahlkampf helfen wolle. Auf Stadt- und Gemeindeebene ist die Nominierung bei der CDU noch nicht abgeschlossen, für Fürstenwalde gebe es aber beispielsweise bereits 17 Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung. Am 26. Februar wollen Bündnis 90/Grüne ihre Kandidatenliste für den neuen Kreistag beschließen. Noch seien auch die Listen für die Kommunalparlamente nicht fest, sagt der Kreisvorsitzende Stefan Brandes. Seine Partei tritt mit offenen Listen zur Wahl an, das heißt, dass auch parteilose Kandidaten für die Grünen antreten können.

Brandes stellt ein langsam steigendes Interesse an Themen der Grünen fest. In den berlinnahen Orten sei die Partei stärker vertreten, Zuwachs gebe es aber auch im Osten des Landkreises. So sei in Beeskow jüngst ein Regionalverband gegegründet worden und die Gründung eines Ortsverbandes Eisenhüttenstadt sei in Planung.

Einen genauen Termin für die kreisweite Zusammenkunft kann Philip Zeschmann noch nicht nennen. Anfang bis Mitte März wird es soweit sein, so der Kreissprecher der Listenvereinigung BVB/Freie Wähler. Bei der Wahl vor fünf Jahren sei es so gewesen, dass noch am Tag der Nominierungsversammlung Bewerber ihre Bereitschaft zur Kandidatur signalisiert hätten. Seitdem sei die Zahl der lokalen Gruppen, die im Zusammenschluss mitarbeiten, gewachsen. Er gehe daher sicher davon aus, dass die Listenvereinigung in allen vier Kreistags-Wahlkreisen antrete, die Freien Wähler zudem durch die lokalen Gruppen auch für die meisten Gemeindevertretungen und Stadtveordnetenversammlungen kandidieren.

Mit etwa zehn Kandidaten für jeden der vier Wahlkreise tritt die FDP zur Wahl des Kreistages an. Sowohl bekannte als auch unbekannte Bewerber seien darunter, sagt Gordon Starcken. Der stellvertretende Kreis-Vorsitzende kandidiert für die Stadtverordnetenversammlung Fürstenwalde. In den vergangenen Jahren, sagt die FDP-Ortsvorsitzende Petra Schumann, habe man neue Mitglieder gewinnen können, die nun ins Rennen geschickt werden. Die Nominierung auf Kreisebene ist noch nicht abgeschlossen. Am 2. März, so Starcken, findet in Schöneiche die Aufstellungsversammlung der FDP statt.

Bei der AfD ist man einen Schritt weiter. „Wir haben 21 Kandidaten für die Kreistagswahl aufgestellt“, sagt die Kreisvorsitzende Kathi Muxel. Sie selbst trete dabei nicht an, kandidiere in diesem Jahr für den Landtag und für die Gemeindevertretung in Grünheide. Dort und in Fürstenwalde hat die AfD eigene Ortsverbände, die Ende Februar ihre Kandidatenlisten für die Kommunalwahlen beschließen. Auch in den meisten anderen großen Orten des Kreises werde man antreten, so Muxel. Über die Kandidatenlisten werde der knapp 100 Mitglieder starke Kreisverband am 2. März befinden. Eine Ausnahme sei Beeskow. In der Stadt habe die AfD zwar Mitglieder, so die Kreisvorsitzende, aber noch niemanden gefunden, der für eine Kandidatur bereit sei.