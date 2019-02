Hundertjährige mit Neugier

Katrin Palow

Angermünde Derzeit läuft die sogenannte Anmeldewoche in der Kreisvolkshochschule. Ab 18. Februar starten die Kurse des Frühjahrssemesters. Die Programmhefte sind an vielen Orten zu finden. Viele etablierte Kurse werden weiterlaufen. Etwas Neues dazulernen mit erfahrenen Kursleitern und in einer Gruppe Bekannter – das ist oft die Devise. Gut laufen Englisch, Gymnastik, Yoga, Keramik, Deutsch als Fremdsprache, Obstbaum-­schnitt und Aquagymnastik.

Die Angermünder sind jedoch etwas zögerlich, ganz frische Kursangebote anzutesten, meint Katrin Palow, die in der Stadt seit 2012 die VHS-Regionalstelle leitet. Bei fehlender Nachfrage werden Kursleiter etwas mutlos und nehmen ihr Engagement zurück. Sie haben als Selbstständige ein enges Zeit- und Finanzlimit. Da sei es häufig ein Problem, Zeiten vorzuhalten. Aber es gebe auch die Tendenz, dass Kurse starten und plötzlich einen echten Ansturm erleben – zum Beispiel sei dies bei Meditation, Polnisch oder Nordic Walking.

„Wir sind an allen drei Standorten – also Angermünde, Prenzlau und Templin – motiviert, bekannte Angebote auszubauen und interessante neue Kurse anzubieten“, sagt Katrin Palow. „Leider wird die technische Ausstattung erst langsam angeglichen, aber wir sind auf einem guten Weg – auch in Angermünde, wo nun ab 2019 moderne Technik zur Verfügung stehen wird.“

Bedarf an Dozenten bestehe laufend. Das Anforderungsprofil sei auf der Homepage für jeden zugänglich. „Wer Ideen und Lust verspürt, Kurse anzubieten, sollte das Gespräch mit uns suchen“, empfiehlt Katrin Palow. „Dabei kommt uns auch entgegen, dass die Städte immer bunter werden und viele interessante Leute aufs Land ziehen, die Kursangebote machen.“

Besonderheiten in diesem Frühjahr sind Kreistanz im März oder Wanderungen durch die Stadt im Mai. Ein kostenloser Rundgang mit erfahrenen Mitarbeiterinnen und interessierten Bürgern soll auf die Geschichte der Volkshochschule eingehen. 100 Jahre Bildungsarbeit wollen gefeiert werden.