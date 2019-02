Baumaßnahmen an Schule und Kita in Vorbereitung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Amt Neuzelle will in den kommenden Jahren auf die steigenden Kinderzahlen reagieren und sich deshalb verstärkt der Grundschule und der Kita in Neuzelle zuwenden. So soll in diesem Jahr ein Konzept in Auftrag gegeben werden, was in den kommenden Jahren an der Grundschule gemacht werden muss. Das sagte Amtsdirektor Hans-Georg Köhler jüngst im Amtsausschuss. Bis 2022 sind dafür zunächst 400 000 Euro eingeplant. Ob das Geld ausreicht oder weniger benötigt wird, soll das Konzept zeigen. In diesem Jahr sind für die Schule 57 000 Euro im Haushalt eingeplant, um eine Lehrküche zu installieren, die schon längere Zeit im Gespräch ist. Dafür gebe es Fördermittel, sagt Kämmerin Andrea Fronzeck. Installiert werden sollen auch drei sogenannte Whiteboards, interaktive Tafeln, die über den Schulförderverein angeschafft werden. Die Anbringung übernimmt das Amt. Darüber hinaus stellt das Amt auch Geld für die Anschaffung von Mobiliar zur Verfügung.

Die Sanierungs-Maßnahmen an der Grundschule seien auch nur möglich, wenn es dafür Fördermittel gibt, betonte der Amtsdirektor. Gleiches gilt auch für die Kita in Neuzelle. Da soll ein Planer in diesem Jahr Varianten für einen Anbau erarbeiten und dann dem Amtsausschuss zur Entscheidung vorlegen. Bevor gebaut wird, sollen die tatsächlichen Kinderzahlen und die Prognosen abgeglichen werden.

Dass weitere Familien sich im Amtsgebiet und in Neuzelle niederlassen, dafür soll durch die weitere Erschließung von Baugebieten gesorgt werden. Hans-Georg Köhler verweis darauf, dass auf einem freien Areal in der Waldstraße nun die Vermessungen begonnen haben. Demnächst werde mit der Erschließung begonnen. Das Bauprojekt der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft am Sportplatz führe dazu, dass anderswo Wohnraum frei wird, der genutzt werden kann. In Neuzelle gibt es noch das Baugebiet Mühlenweg, in Neißemünde wird eine Fläche Am Mühlberg erschlossen. Darüber hinaus könne in den Dörfern Lücken bebaut werden. So dass es eine Reihe von Baumöglichkeiten für Familien gebe.(lö)