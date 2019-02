Frühdienst für junge Mütter

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Arbeitszeiten spätabends und an Wochenenden – das wird oft mit Beschäftigten in Hotels verbunden. Dem entgegenwirken wollen die Fair Job Hotels; das Hotel Esplanade in Bad Saarow ist eines von ihnen. Das Haus sieht das als Zeichen dafür, dass es für faire Arbeitsbedingungen steht. Am Dienstag wurde die Esplanade-Mitgliedschaft in dem Verein sichtbar: Die Fair Job Trophy machte in Bad Saarow Station. Markenbotschafterin Maria Mittendorfer fuhr dazu mit einem auffällig beklebten Landrover vor dem Vier-Sterne-Superior-Hotel vor. Zuvor hatte sie die Oberstufenzentren in Frankfurt (Oder) und Strausberg besucht, denn auch das Präsentieren von Karrieremöglichkeiten gehört zu den Dingen, denen sich Fair Job verschrieben hat.

„Wir wollen unseren Mitarbeitern eine Perspektive geben und ein cooles Arbeitsumfeld bieten“, sagt Esplanade-Direktor Tom Cudok. Dabei gehe man auch auf die private Situation ein. Frauen mit kleinen Kindern beispielsweise biete man an, ausschließlich im Frühdienst tätig zu sein – wenn das im Restaurantbereich nicht möglich sei, dann eben zum Beispiel im Telefonservice. In den anderen Fair-Job-Hotels kann das Esplanade-Personal im Rahmen eines Austausches hineinschnuppern. „Eine Mitarbeiterin von uns ist zurzeit im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg tätig“, erläutert Cudok.

Etwa 150 Mitarbeiter beschäftigt das Esplanade in Bad Saarow. Auf der Fair-Job-Internetseite bietet es sechs offene Stellen an. „Das machen wir aber nicht, weil wir die Leute unbedingt brauchen, sondern weil wir dann wachsen könnten“, sagt der Hotelchef. Den viel zitierten Fachkräftemangel erkenne er in seinem Haus jedenfalls nicht.

Bundesweit haben sich mehr als 80 Hotels der Fair-Job-Initiative angeschlossen. Das Hotel Esplanade ist das einzige aus Brandenburg, und es gehört zu den 15 Gründungsmitgliedern von vor drei Jahren.(bs)