Auch die Kleinen feiern mit

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Das Wochenende hält auf den Dörfern wieder einige Fastnachtspartys bereit. Auch die Zampergruppen sind fleißig unterwegs, um Eier, Schinken, Speck, Wurst und Getränke einzusammeln.

In Trebatsch geht es am Freitag mit dem Kinderfasching um 15 Uhr bei freiem Eintritt im Festzelt an der Turnhalle los. Den Kleinen wird dort eine Mitmach-Clownshow und ein Kindertheater geboten. Ein Kinderfasching mit Theateraufführung, Tanz und mehr beginnt im Goyatzer Gasthaus Mocho am Freitag um 19 Uhr. Der Eintritt für alle Kinder der Schwielochseegemeinde ist frei.

Am Samstag beginnt dann um 9 Uhr das Zanpern in den drei Ortsteilen. Abends möchte die Band Elektra 68 im Zelt einheizen. Los geht der Fastnachtabend mit Programm um 20 Uhr. Am Sonntag klingt das Wochenende um 11 Uhr beim Frühshoppen mit den Spreewalder Jungs und deftigem Eisbein aus.

Die Günthersdorfer laden am Samstag um 19 Uhr zu ihrer traditionellen Fastnacht in die ehemalige Gaststätte Konzack ein. Für die Musik sorgt DJ Matthias Reschke.

Am Samstag öffnet in Glienicke ab 19 Uhr der „Sternzirkus“ seine Türen im im Dorfgemeinschaftshaus. Organisiert wird das Fastnachtsprogramm vom Glienicker Fastnachtverein.

Die Selchower treffen sich Sonnabend ab 8.30 Uhr am Gemeindehaus zum Zampern. Beginn ist um 9 Uhr mit dem Blamu Echo. Abends klingt der Tag mit einem gemütlichen Beisammensein im Gemeindehaus aus.

In Schneeberg ist am Freitag um 20 Uhr Tanzabend mit den Lutzketaler Musikanten in der ehemaligen Gaststätte. Das Zampern folgt am Sonnabend ab 9 Uhr mit den Odermücken. Einen Kinderfasching bieten die Lindenberger den Kleinen am Sonntag ab 15 Uhr im Gasthaus Görsdorf.

Die Pfaffendorfer treffen sich am Samstag um 19.30 Uhr zur Fastnacht im Festzelt am Lamitscher Puhl.