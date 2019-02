„Schönste Brandenburgerin“ tanzt beim PCC

Simone Weber

Premnitz „Wenn alle Künste untergehen, der PCC, der bleibt bestehen!“ - Das ist das Motto der 39. Saison des Premnitzer Carnevalsclubs. Am Samstag feierten die wieder durchweg fantasievoll kostümierten Gäste im ausverkauften Saal des Gasthauses „Retorte“. Es war der zweite Karnevalstermin des Jahres.

Traditionell ist der Einmarsch der Karnevalisten zur Musik des Spielmannzugs des TSV Chemie Premnitz. Dabei hatte in diesem Jahr der neunjährige Lenny-Finn als „Roccky“ zu Survivors legendärer Filmmusik („Eye Of The Tiger“) seinen ersten Auftritt. Traditionsreich ist auch der Abschluss mit der PCC-Hymne „In Premnitz feiert man beim PCC. (...) Die hübschen Mädchen sind beim PCC“. In dieser Saison hat dies der PCC sogar „amtlich“. Unter den Mitgliedern der Frauentanzgruppe „Die Candys“, die zu Musik des End-70er-Jahre-Musikfilms „Grease“ tanzten, ist die frisch durch BRAWO gekürte „Schönste Brandenburgerin 2018“. Unter 40 teilnehmenden Kandidatinnen hat Lucy Rösicke aus Mögelin die meisten Stimmen im Online-Voting auf www.moz.de erhalten. Die 20-jährige begann vor elf Jahren in der PCC-Garde.

Neben ihr waren rund 110 Akteure am bunten Programm in der „retorte“ beteiligt. Die Garde, weitere fünf Tanzgruppen und das Männerballett unterhielten die Gäste. Das Männerballett begann in den „goldenen“ 20-er Jahren Berlins – die TV-Reihe „Babylon Berlin“ lässt grüßen. Mit ihrem zweiten Tanz huldigten sie „Cordula Grün“. Den sportlich wohl anspruchsvollsten Part gestalteten „Die Bunnys“ mit einem 90er-Jahre-Euro-Dance-Medley.

Vom Alter her Nachwuchs, aber schon ein kleiner Profi in der Bütt ist Paulina Matthäus. In ihrer bereits sechsten Bütt beklagte sie: „Als junges Mädchen hat man‘s schwer, ach, wenn ich doch schon 20 wär“. Sketche und weitere Einlagen folgten.

Infos zu den weiteren Terminen gibt es online auf www.pcc-ev.de. Die nächste Party steigt am kommenden Samstag.