Als die Aula zum Plenarsaal wird

Thomas Berger

Rüdersdorf (Freier Mitarbeiter) Wie funktioniert eigentlich der Bundestag, wie entsteht ein Gesetz? Damit haben sich die Neuntklässler des Heinitz-Gymnasiums im Rahmen eines Planspiels beschäftigt. Vorbereitet und begleitet wurde das Ganze von einem Seminarkurs der 12. Klasse.

Es ist gegen 11.30 Uhr, alle Teilnehmer haben in der Aula ihre Sitzplätze eingenommen. Schilder auf dem Boden markieren die Segmente, die im Planspiel die Fraktionsblöcke darstellen. Etwa in der Mitte die Unionsparteien, auf der einen Seite davon SPD, Linke und Bündnisgrüne, auf der anderen FDP und AfD. Die entscheidende zweite Lesung des Gesetzentwurfs steht nun an, zuvor haben Ausschuss- und Fraktionssitzungen stattgefunden. Im Mittelpunkt steht eine Frage, die für die Gymnasiasten durchaus greifbar ist: Wahlrecht auch für den Bundestag schon mit 16?

„Wir haben das bewusst ausgesucht“, berichtet Thea Lange (17) vom Vorbereitungsteam. Generell, fügt Antonia Weisly (18) hinzu, gehe es in dem Projekt darum, etwas mehr Interesse für Politik zu wecken und zudem am Beispiel zu demonstrieren, wie so ein Gesetzgebungsverfahren denn aussieht. Ein bisschen schwerfällig sei der Anfang schon gewesen, als ab 8 Uhr zunächst die Rollenprofile verteilt wurden, die Zuordnung zu den Fraktionen erfolgte, Ausschüsse zu besetzen und Fraktionsvorsitzende zu wählen waren. „Doch in den Ausschusssitzungen ging es dann langsam richtig los“, erzählt Thea, die den für Menschenrechtsfragen betreute.

Eine solide Basis ist gelegt, nun stellen die einzelnen Redner vor, worauf sich die Fraktionen abschließend verständigt haben. Wie im realen Bundestag, darf die CDU/CSU, die ja die meisten Sitze hat, den Anfang machen. Eine Neuntklässlerin argumentiert als Maria Flachsbarth für den von weiteren Parteien unterstützten Kompromissvorschlag – auch 16- und 17-Jährige sollen schon wählen dürfen, wenn sie zuvor einen politischen Reife- und Wissenstest absolviert haben.

„Zu großer Aufwand“, moniert als Oppositionsführerin die Vertreterin der AfD, die strikt dagegen ist. Auch weil aus ihrer Sicht die Gefahr „einer Beeinflussung durch die Lehrer“ bestünde. Mit 16 seien politische Positionen noch nicht so durchdacht, sagt auch die Rednerin der FDP, nachdem zuvor ein Sozialdemokrat für den Vorstoß geworben hat. Als Linken-Vertreterin Katja Kipping äußert sich eine weitere Neuntklässlerin positiv zum sogenannten „Wahlführerschein“, die Rednerin der Grünen verweist auf den hohen Altersdurchschnitt im Bundestag: „Es wird höchste Zeit, dass sich die Jugend da stärker einbringt.“ Die abschließende Abstimmung illustriert die schon angedeuteten Mehrheitsverhältnisse. Nahezu geschlossen votieren SPD, Union, Grüne und Linke für die Herabsetzung des Wahlalters unter Maßgabe des erfolgreich absolvierten Reifetests und für die Abschaffung des Passus zum Familienwahlrecht. FDP und AfD stehen auf der Gegenseite, unterstützt von zwei, drei einzelnen Abgeordneten der CDU/CSU. Am Ende liest die „Bundestagspräsidentin“ noch einmal im Wortlaut den geänderten Gesetzesartikel vor.

Der Projekttag ist damit noch nicht beendet. Denn nun kommt der Gast auf die Bühne, der die spannende „Plenarsitzung“ schon aus dem Hintergrund verfolgt hat und explizit lobt. Katrin Dannenberg, 52 und von Beruf Lehrerin, ist stellvertretende Fraktionschefin der Linken im Landtag und Mitglied im Bildungsausschuss. Im Gespräch mit ihr dürfen die Neuntklässler nun noch jede Menge Fragen loswerden und machen von dieser Chance, ebenso wie Antonia und andere Mitglieder des Seminarkurses, reichlich Gebrauch. Nicht nur der aus Potsdam angereiste Gast ist erstaunt über die Themenpalette, die abgearbeitet wird. Vom Arbeitsalltag und der Bezahlung eines Abgeordneten geht es zur aktuellen Brexit-Debatte, zu Dieselfahrverboten und Tempolimit auf Autobahnen, zu Tierschutz, Kohleausstieg, kostenlosen Schülerverkehr, sogar den konkreten Umgang mit der AfD im Landtag. Katrin Dannenberg hat bis auf eine Ausnahme zu allem eine Antwort. Mal kurz in einem Satz, mal mit etwas mehr Tiefgang, immer aber klar verständlich, bodenständig, ohne Phrasen und Worthülsen. „Ich fand den Tag super“, bilanziert Lena Kriener (14). Die Neuntklässlerin, die gerade die Gesprächsrunde mit ganz vielen Fragen bereichert hat, engagiert sich seit Kurzem bei der grünen Jugend, nimmt viel von diesem Tag mit. Zufrieden ist auch Fritz R. Viertel, den die Zwölftklässler als Berater hinzugezogen haben. Er hatte 2009 ein ähnliches Planspiel entwickelt, das der Seminarkurs jetzt aktualisiert und angepasst hat.