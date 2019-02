Einmal zu den Wurzeln und wieder zurück

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Noch kleben die Wurzeln auf ihrer Schutzfolie. Evelyn (12), Leonie (16), Charmaine (16) und ihre Mitschüler widmen sich zunächst den Gräsern. Mit einer sogenannten Rakel streichen sie die grünen Streifen aus Fahrzeugfolie auf eine große Lkw-Plane. „Das wird das Bühnenbild. Gras und in der Mitte ein Baum, dessen Krone als Labyrinth gestaltet ist. Da kommen noch Buchstaben hin“, erklärt Charmaine.

„Zurück zu den Wurzeln – Back to the Roots“ lautet das Motto der diesjährigen Projektwoche an der Juri-Gagarin-Schule; am Freitag, 18 Uhr, mündet sie in die traditionelle Talentshow in der Turnhalle. Während einige Schüler am Bühnenbild feilen, proben andere ein Theaterstück. Tim Elias (13) ist Hänsel, Kim (15) die Hexe und Vanessa Gretel. Außerdem spielt die 14-Jährige eine Reporterin, die mit einem Tablet ausgestattet die Protagonisten interviewt. „Es ist eine Märchenparodie“, erklärt Kim. Sie habe die Theatergruppe unter Leitung von Schulleiterin Petra Haupt gewählt, erzählt das Mädchen, um auf der Bühne Selbstvertrauen zu gewinnen.

Zurück zu den Wurzeln geht die Reise auch im benachbarten Jugendclub, der sich an der Projektwoche beteiligt. Dort stellen sich die Schüler gegenseitig Spiele vor – alte und neue. Mohammed (14) stellt gemeinsam mit Ibrahim (15) einen Zeitvertreib vor, den er von seinem Vater gelernt hat: „Da werden Steine nach oben geschmissen, und während sie in der Luft sind, muss man andere Steine aufheben“, erklärt er. Der Reihe nach machen seine Mitschüler nach, was der Junge mit flinken Handbewegungen vormacht.

Kochen und Backen wie zu Omas Zeiten heißt es wiederum im Kochatelier der Schule. Dort waschen Michelle (13), Samantha (15) und Zoé (13) die Teller vom Mittagessen ab. „Es gab selbstgemachte Klöße und Rotkohl“, sagt Projektleiterin Heidrun Schmidt. Jeden Tag kochen die Schüler nach alten Rezepten. Bis auf den Flur dringt derweil die Musik, die sich Mädchen der 7. Klasse für ihre Tanzeinlage im Rahmen der Talentshow ausgesucht haben. Mit Coach Marcel Schnieber arbeiten sie an der Choreografie. Auch die Eltern, sagt Petra Haupt noch, machen bei der Show mit: Sie zeigen, wie Schule früher war. (amd)