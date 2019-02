Bevölkerungszuwachs mit viel Luft nach oben

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Der Bevölkerungsschwund in Angermünde ist – entgegen langfristiger Prognosen – gestoppt. Die Einwohnerzahlen sind in den vergangenen Jahren leicht, aber stetig gestiegen. Es werden mehr Babys geboren und es ziehen mehr Menschen zu als fort.

Zum Jahresende 2018 lebten 14 200 Menschen in Angermünde, davon etwa 8300 in der Kernstadt. Das sind etwa genauso viele wie in den beiden Vorjahren. Die Bevölkerungsentwicklung hat sich stabilisiert, die große Abwanderungswelle ist im Gegensatz zur Nachbarstadt Schwedt schon seit einigen Jahren gestoppt, auch wenn die Zahlen nur langsam steigen. 2005 zählte Angermünde noch 15 574 Einwohner.

Den größten Schwund musste die Stadt zwischen 2007 und 2008 verkraften, als die Einwohnerzahlen innerhalb eines Jahres um 500 von 15 036 auf 14 586 sanken. Von da an ging es bergab bis zum Tiefpunkt im Jahr 2013, als Angermünde unter die 14 000er-Marke rutschte und nur noch 13 567 Einwohner zählte. Grund war neben der Abwanderung von Einwohnern vor allem die mehr als doppelte Sterberate gegenüber den Geburten. 2013 wurden nur 82 Babys geboren. Die Geburtenzahlen haben sich seitdem auf über 100 eingependelt. 2018 wurden wie 2017 jeweils 111 Babys geboren.

Zu den Ortsteilen mit dem größten Bevölkerungszuwachs insgesamt gehören Biesenbrow, wo die Zahl seit 2017 von 214 auf 230 stieg, Dobberzin (von 345 auf 361), Mürow (357 auf 370) und Zuchenberg (104 auf 110). Gesunken sind die Einwohnerzahlen vor allem in Bruchhagen von 156 auf 145, in Frauenhagen (408/399), Gellmersdorf (144/138), Steinhöfel (171/165) und Wilmersdorf (230/225).

Gebremst werden konnte der Einwohnerschwund durch mehr Zugezogene, die Angermünde als Wahlheimat auserkoren haben. Die Stadt wird als Wohnstandort attraktiver, was durch die sehr gute Verkehrsanbindung für Pendler Richtung Berlin und Stettin, aber auch durch die noch relativ dichte Infrastruktur mit Krankenhaus, Kitas, staatlichen und alternativen Schulangeboten sowie die schöne Landschaft begünstigt wird. Die düsteren Landes-Prognosen verwaister ganzer Landstriche ist ad absurdum geführt. Demnach sollten die Bevölkerungszahlen in Angermünde von 2005 bis 2020 auf unter 13 500 Einwohner fallen und bis 2030 sogar unter 12 000 sinken. Doch seit 2014 nimmt die Bevölkerungszahl wieder stetig zu.

Dennoch verlassen vor allem junge Leute Angermünde für Ausbildung und Arbeit, doch es kehren inzwischen auch wieder mehr zurück. Im Alter spielt die Abwanderung eine geringere Rolle. Hier geht der Trend eher dahin, vom Dorf in die Stadt zu ziehen, weil es hier mehr altersgerechte Wohnungen und eine bessere Infrastruktur gibt. In der Gesamtstatistik machen sich Umzüge innerhalb von Angermünde und den Ortsteilen jedoch nicht bemerkbar.

Der Aufwärtstrend macht sich vor allem durch den steigenden Bedarf an Wohnungen, Baustandorten und Kitaplätzen bemerkbar. So steigt in Angermünde der aktuelle Betreuungsbedarf von 999 Kita-Plätzen auf 1143 und hält sich in den Folgejahren. Das Jugendamt hat einen Mehrbedarf von 123 Plätzen errechnet – das entspricht der Größenordnung einer Kita.