Kostenlose Reisen zu Messen in Poznan

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mit Dominika Komorowska ist das Deutsch-Polnische Service- und Beratungscentrum in der Stic Wirtschaftsfördergesellschaft wieder komplett. Gemeinsam mit Olga Bowgierd kümmert sich die Kulturwissenschaftlerin um die Vorbereitung und Organisation von Veranstaltungen und Seminaren ebenso wie um Exkursionen für interessierte Unternehmer zu Messen. „Unser nächstes Vorhaben ist ein Seminar zum Thema interkulturelle Kompetenz in der Arbeit am 20. Februar“, sagt Dominika Komorowska.

Auch wenn Deutsche und Polen schon lange Nachbarn sind, mit dem gegenseitigen Verständnis hapert es oft. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen von Ordnung und Improvisation, der Höflichkeit gegenüber Frauen oder des Umgangs am Arbeitsplatz, Humor, Tischkultur und Etikette, Distanz und Nähe – das sind Stichworte zum Thema, die eine kompetente Referentin in kurzen Vorträgen besonders für hiesige Unternehmer darlegt, die polnische Arbeitskräfte beschäftigen, mit polnischen Firmen Geschäfte machen oder im polnischen Markt ihre Produkte anbieten wollen.

Und auch für hiesige Kunden, die polnische Dienstleister und Handwerker nutzen wollen, ist das kostenlose Seminar sicher hilfreich. Es findet von 10 bis 12 Uhr im Beratungsraum der Strausberger Stadtverwaltung im dritten Obergeschoss statt. „Dafür sind wir der Stadt sehr dankbar“, sagt Olga Bowgierd. Für alle Fälle wollen sie im Anschluss mit der Referentin zehn einminütige Filme mit ihren Statements zu ausgewählten Schwerpunkten drehen, die sie auf ihrer Facebook-Seite posten wollen.

Die beiden Frauen haben schon weitere Pläne. So findet am 6. April in Poznan die Messe „Look and Beauty“ statt. 30 hiesige Kosmetik- und Friseursalonbetreiber haben die Chance, mit den beiden fließend Deutsch und Polnisch sprechenden Frauen als Reiseleiterinnen zu dieser Messe zu reisen. Eintritt und ein Mittagessen sind inklusive und gratis wie die ganze Fahrt. Am 8. Mai folgt die nächste. Dann finden in Poznan zwei Messen statt, die „Green Power“ und die „Expopower“. Es geht um E-Mobilität und erneuerbare Energien, interessant für Leute, die mit Solarstrom und E-Autos zu tun haben. Eintritt, Mittagessen und Busfahrt sind kostenlos.(js)

Anmeldungen unter sbc@stic.de