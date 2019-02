Der eigene Wille bis zuletzt

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Unfall oder eine Krankheit – und plötzlich ist ein Mensch nicht mehr dazu in der Lage, seinen eigenen Willen zu äußern. Die wenigsten setzen sich im Vorfeld mit dem Eintreten solch eines Schicksalsschlags auseinander.

Damals hat es ihren Mann getroffen. Von einem Tag auf den anderen kam er ins Krankenhaus. Die Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie und ihr Mann haben sich vorher nie intensiv mit dem Tod auseinandergesetzt, wie die Eisenhüttenstädterin sagt, die sich am Montag im EWG-Treff zu den Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht informieren wollte. „Doch zum Glück war mein Mann noch in der Lage, seinen Willen zu äußern.“

Ganz anders gestaltet sich dieser Fall, wenn der Betroffene etwa bewusstlos ist, wie die beiden Referenten vom Städtischen Krankenhaus bei der Informationsveranstaltung im EWG-Treff deutlich machten. Wenn der plötzlich Erkrankte nämlich nicht schriftlich festgelegt hat, welche medizinischen Eingriffe bei ihm durchgeführt werden dürfen, dann stehen Ärzte und Angehörige vor einem Dilemma. „Das zieht einen Rattenschwanz mit sich“, sagte Ansgar Wollenschläger vom Sozialdienst des Städtischen Krankenhauses, und spielt diesen hypothetischen Fall durch: Dann müssen Richter und Ärzte den Fall beurteilen und unter Umständen wird ein außenstehender Betreuer eingesetzt, der dann entscheidet, ob etwa lebenserhaltende Maßnahmen erfolgen sollen. Vermeiden könnte man diesen Fall laut Ansgar Wollenschläger mit dem Abschluss einer Patientenverfügung, durch welche der Betroffene nicht nur festlegt, was in so einem Fall geschehen soll, sondern auch eine Person des Vertrauens benennt, die in seinem Sinne handelt. „So wird man den Willen des Patienten am ehesten gerecht.“

Doch selbst das erspart nicht in jedem Fall Angehörigen und Ärzten Probleme. Immerhin ist die Frage danach, wann das Sterben beginnt, laut Normann Kublik, Stationsarzt der psychiatrischen Klinik am Städtischen Krankenhaus, auch eine philosophische. Um zu verdeutlichen, dass diese nicht immer eindeutig zu beantworten ist, ging der Arzt auf den Fall einer Frau ein, die über mehrere Jahre künstlich ernährt worden ist. Die Patientenverfügung der Frau war für diesen Fall nicht konkret genug formuliert worden. Letztlich schaffte eine höchstrichterliche Entscheidung Klarheit in der Frage, ob die Familie die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden durfte.

Wichtig ist laut Normann Kublik zudem, die Patientenverfügung nicht nur in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren, sondern diese auch beglaubigen zu lassen. Im Fall eines Familienstreits könne so niemand die Glaubwürdigkeit des Dokuments anzweifeln. Er empfiehlt auch, einen Hausarzt hinzuzuziehen, der belegen kann, dass ein Betroffener bei Abschluss der Willenserklärung geschäftsfähig gewesen ist. Dort sowie bei der Hausbank könne auch eine Kopie der Patientenverfügung hinterlassen werden.

Beglaubigen lassen könnten Bürger das Dokument hingegen nicht nur beim Notar. Stadtverordnete Ingrid Freninez gab den Gästen der Veranstaltung den Tipp, dass das auch beim Pfarramt oder beim Sozialamt in Beeskow möglich sei. Wichtig war der Stadtverordneten darauf hinzuweisen, vorher auch mit dem in der Willenserklärung benannten Bevollmächtigten zu sprechen. Denn unter Umständen könnte es ein bisschen dauern, bis ein Familienmitglied sagt: „Ich mach es.“