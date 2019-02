Der Nachwuchs darf wieder Campus-Luft schnuppern

Christopher Braemer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Hörsaal sitzen, dem Professor bei einer Vorlesung lauschen und sich dann in der Mensa stärken – das ist der Alltag vieler Studenten an der Universität Viadrina. Bei der kommende Woche Mittwoch beginnenden Kinder-Uni darf auch der Nachwuchs im Alter von 8 bis 13 Jahren an vier aufeinanderfolgenden Mittwochnachmittagen Campus-Luft schnuppern.

„Wir bekommen bereits im Herbst die ersten Anfragen, das Interesse ist jedes Jahr groß“, sagt Anke Prahtel. Die 63-Jährige ist Projektmitarbeiterin in der Qualifizierungscentrum der Wirtschaft GmbH in Eisenhüttenstadt und Teil der Elterninitiative, die das Format an der Europa-Universität seit 2003 organisiert.

Bisher gab es etwa 150 Anmeldungen, teilte Prahtel am Montag mit. Durchschnittlich 200 bis 250 Kinder werden pro Vorlesung im Hörsaal erwartet. Die Universität freut sich über das Engagement.

Die Themen dieses Jahr sind breit gestreut. Zum Auftakt am 20. Februar berichtet die Literaturwissenschaftlerin Annette Werberger über das Thema „Warum gibt es so viele (Geschichten über) Geister und Gespenster?“. Uta Steinhardt, Professorin für Landschaftsökologie und Landnutzungsplanung an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde doziert am 27. Februar „Über „Steppe, Sturm und Überschwemmung – Klimawandel in Brandenburg?“.

Weiter geht es am 6. März mit „Das Auto gestern, heute und morgen“, vorgetragen von Dirk Goßlau von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Zum Abschluss am 13. März informieren die Tier-Sachverständige Katja Krauß und Pferdetrainerin Lina Köhler darüber, ob Haustiere Freunde der Menschen sind.

Familienmitglieder können die Vorträge im Hörsaal nebenan per Videoübertragung verfolgen. „Viele Eltern und Großeltern nutzen die Möglichkeit, um mit den Kindern über das Thema sprechen zu können“, sagt Prahtel. Für die kostenlose Teilnahme ist eine Anmeldung unter europa-uni.de/kinderuni erforderlich, informiert die Universität in einer Pressemitteilung. Im Anschluss wartet in der Mensa eine Stärkung auf die Kinder – zum speziellen „Kinderuni-Preis“ von 1 Euro.

Die Vorlesungen beginnen jeweils um 16 Uhr im Hörsaal 2 des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes, Europaplatz 1.