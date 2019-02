Immer in Bewegung mit Bechern und Bällen

Cornelia Link-Adam

Gusow (MOZ) Mehr als ein Dutzend Senioren nutzt regelmäßig das Angebot des Kreissportbundes Märkisch-Oderland und hält sich montags, um 14 Uhr, beim einstündigen Kursangebot „Sturzprävention“ im Versammlungsraum der Gusower Feuerwehr fit.

Groß ist die Freude der Frauen, die nach und nach den Raum betreten. Da wird sich gedrückt und geherzt, der neueste Dorfklatsch kundgetan. Das fröhliche Geplapper endet, als Jan Krüger den Raum betritt. Der Lietzener ist hauptamtlicher Übungsleiter beim Kreissportbund Märkisch-Oderland und veranstaltet montags jede Woche mit den Frauen die gemeinsame Sportstunde in der Feuerwehr. Diese gibt es jetzt schon im vierten Jahr, erzählt Bärbel Anders. Anfangs traf man sich im Café am Baggersee, doch dort wurde schnell der Platz zu klein. Seither ist die Gruppe im Versammlungsraum der Gusower Feuerwehr rege gemeinsam bei der Sache. Den Körper fit zu halten, auch das Herz-Kreislauf-System anzuregen, das steht im Mittelpunkt der Sturzprävention, die über die Krankenkassen und den Kreis finanziert wird. Offen ist das Angebot für Jeden. „Aber die Männer trauen sich nicht, oder sind zu faul dafür“, mutmaßt Herta Thiemann. So sind es meist Seniorinnen im Alter von 68 bis 82 Jahre, die aus Gusow, aber auch Letschin und Neuhardenberg hier gemeinsam Sport treiben. Jede soviel und so gut sie kann. Viele sind mal gestützt oder hatten Operationen. Sie nutzen das Angebot gern, um beweglicher zu werden oder es zu bleiben.

„Der Jan macht das immer ganz toll mit uns“, lobt Erda Griegat. Wenig später läuft sie, begleitet von Schlager-Musik aus der Konserve, mit ihren Sport-Kolleginnen schon im Kreis. Die Frauen umrunden ihren Kursleiter, der mit ihnen leichte Übungen zur Erwärmung macht. Nach kurzem Dehnen folgen Gymnastik-Übungen. Alle sind immer in Bewegung, erst ohne und dann sogar mit Bällen und Bechern. Abschließend folgt ein Konzentrationsspiel, wo gleich mehrere Tennisbälle durch den Raum geworfen werden.

Über 40 Kurse gibt es im ganzen Landkreis zur Sturzprävention dank des Kreissportbundes Märkisch-Oderland, erzählt Kursleiter Jan Krüger. Neue Mitstreiter in Gusow seien willkommen. Mitzubringen sind gute Laune, sportliche Kleidung, eine Trinkflasche. Die Frauen fügen an, „und auch etwas Zeit im Anschluss für die gemeinsame Kaffeerunde.“ Die gehört mit mitgebrachtem Kuchen längst zum festen Ritual.