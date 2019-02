Solarpark Wriezen geht ans Netz

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Auf einmal ging alles ganz schnell: Innerhalb weniger Wochen ist auf dem Gelände des alten Mischfutterwerkes in Wriezen ein Solarpark entstanden. Fast 20 000 Module wurden montiert und sollen schon bald 6,3 Megawatt liefern.

Noch gleicht das Gelände einer Mondlandschaft, emsig fahren Baustellenfahrzeuge hin und her, machen sich Bauleute unter den sogenannten Tischen, auf denen die Module montiert sind, daran, zu betonieren.

„In den zurückliegenden Wochen waren hier bis zu 100 Leute beschäftigt“, sagt Alexander Rosenthal. Der Geschäftsführer der Castus GmbH, die in der Region insgesamt elf Anlagen gebaut hat und betreibt, berichtet, der Zeitdruck sei sehr groß gewesen. „Die Genehmigungen kamen sehr spät aber zum Glück spielte das Wetter mit“, so Rosenthal nach der Bauberatung am Montagnachmittag. Fast 20 000 Module wurden auf dem Gelände des früheren Mischfutterwerkes montiert. Seit dem vergangenen Wochenende ist die Montage abegschlossen.

Ab der kommenden Woche beginnen die Arbeiten für die Kabeltrasse. „Sie führt bis nach Bliesdorf, bis zur dortigen Anlage. Da ist alles schon vorbereitet“, sagt Rosenthal. Eingespeist werden sollen die 6,3 Megawatt ins Hochspannungsnetz der Edis AG. Abnehmer in der Region gibt es für so viel Strom nicht. „Dafür gibt es zu wenig Industriebetriebe vor Ort“, so Rosenthal. Obwohl er davon ausgeht, das sich mit dem angestrebten Kohleausstieg und im Zusammenhang mit dem Thema Elektromobilität der Verbrauch in Zukunft enorm vergrößern wird.

Bis zu 3000 Module sind an einem Tag montiert worden. Sie alle sind nach Süden ausgerichtet. In den rund 60 Prozent Betonflächen auf dem Gelände wurden Löcher gefräst, um die sogenannten Tische in den Boden zu rammen. Dort, wo der Boden nicht versiegelt ist, müssen nun die letzten Tische einbetoniert werden. Damit sind die verbliebenen Arbeiter auf dem Gelände derzeit beschäftigt. Bevor es wieder still wird zwischen Biogasanlage und Alter Oder.

Doch die Castus GmbH, die den Großteil des acht Hektar großen Geländes – ein paar Flächen gehören der Stadt Wriezen – gekauft hat, um die Solaranlage zu entwickeln und zu betreiben, hat dort noch einiges vor: Drei Hallen mussten weichen, zwei sind als Getreidelager verpachtet und in einer Halle soll die Servicegesellschaft angesiedelt werden. „Dort entstehen Lagerplätze, Plätze, um die Maschinen abzustellen, Büroräume, Umkleideräume“, zählt Alexander Rosenthal auf. Insgesamt 15 Mitarbeiter hat seine Firma derzeit. „Und wir sind auf der Suche nach weiterem technischen Personal.“