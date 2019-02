Finanzbetrug in der WHG

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Zu einem Fall von Finanzbetrug offenbar beträchtlichen Ausmaßes ist es bereits Ende 2018 in der städtischen Wohnungsgesellschaft WHG gekommen. Das hat Geschäftsführer Hans-Jürgen Adam jetzt auf Anfrage bestätigt. Er spricht davon, „Opfer“ einer „größeren“ Straftat, des „kriminellen Handelns“ einer Mitarbeiterin geworden zu sein. Dabei geht es um „nicht ordnungsgemäß verbuchte Bargeldannahmen“, die mutmaßlich eine Mitarbeiterin in exponierter Stellung in der „Eigentumsverwaltung“ persönlich veruntreute. Aufgeflogen sei die Unterschlagung kurz vor Weihnachten, als die Leiterin der Abteilung nach längerer krankheitsbedingter Abwesenheit wieder ihren Dienst aufnahm.

Die Mitarbeiterin, die der Unterschlagung beschuldigt wird, sei sofort freigestellt worden. Ihr wurde inzwischen fristlos gekündigt. Die WHG werde sowohl zivil- als auch strafrechtlich gegen sie bzw. gegen ihr kriminelles Treiben vorgehen, kündigt Adam an. Und zwar mit „aller Härte und Konsequenz“ sowie unter Ausschöpfung „aller zur Verfügung stehenden Rechtsmittel“.

„Wir haben Strafanzeige gestellt“, so Adam weiter. Die Schadenshöhe könne er noch nicht genau beziffern. „Ich gehe aber von einem fünfstelligen Betrag aus.“ Nicht messbar sei indes der immaterielle, der Imageschaden, räumt der Geschäftsführer ein. Der gleichzeitig versichert, alles zu tun, um den Fall restlos aufzuklären. Auch und gerade da es sich um Wohnungen Dritter handelt. Die WHG habe ihren Wirtschaftsprüfer, die Domus AG, umgehend mit einer Sonderprüfung beauftragt. Mit dem Jahr 2018 sei die Gesellschaft bereits durch. Jetzt nehme man 2017 unter die Lupe. „Da wird jeder Stein umgedreht“, so der WHG-Chef. Domus durchleuchte sämtliche betriebswirtschaftlichen Unterlagen der Eigentumsverwaltung, einschließlich der Finanzbuchhaltung.

Die tatverdächtigte Angestellte habe seit 36 Jahren im Unternehmen gearbeitet. Entsprechend groß sei das Entsetzen darüber, „dass die Mitarbeiterin der Eigentumsverwaltung ihre Aufgaben in der Betreuung unserer Kunden (…) in verabscheuungswürdiger Weise für ihre persönlichen Zwecke missbraucht und damit das Ansehen der WHG beschädigt hat“, heißt es in einer Presseerklärung, die das Unternehmen jetzt auch herausgegeben hat. Die Eigentumsverwaltung der WHG hat etwa 1200 Wohnungen in ihrer Regie.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates sei noch Ende vorigen Jahres über den Vorfall informiert worden. Etwas später das Gremium mit all seinen Mitgliedern. Ein ähnlicher Fall von Unterschlagung und Veruntreuung habe sich vor etwa zwei Jahren ereignet. Damals sei das Ausmaß allerdings deutlich kleiner gewesen. Von dem Mitarbeiter habe sich die WHG getrennt. Laut Dienstanweisung sei es generell verboten, Geschäfte per Bargeld abzuwickeln.