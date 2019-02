Erste Sitzung in der Ehe

Elke Lang

Briesen Gleich fünf Tagesordnungspunkte widmeten sich der paritätischen Neuordnung in der Verwaltung nach dem Anschluss der Gemeinde Steinhöfel an das Amt Odervorland. Die erste Amtsausschusssitzung in neuer Konstellation fand am Montagabend statt.

Der umfangreichste Tagesordnungspunkt betraf die Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2019. Amtsdirektorin Marlen Rost erinnerte daran, dass das Amt Odervorland einwohnermäßig nun die fünftgrößte Verwaltung im Landkreis Oder-Spree ist. „Wir befinden uns in einem Prozess, in dem wir uns neu aufstellen müssen“, erklärte sie und begründete die Notwendigkeit von Veränderungen: „Sind die Tätigkeiten, die wir ausführen so, wie wir sie wollen? Wir müssen die alten Strukturen hinterfragen.“ Um diesen Prozess zu optimieren, seien in der Verwaltung dazu kleine Arbeitsgruppen aufgestellt worden.

Danach ernannte sie mit Urkunden und Präsenten die neue Amtswehrführung für die kommenden vier Jahre. Amtswehrführer bleibt Carsten Witkowski. Ihm zur Seite werden mit dem 1. Hauptbrandmeister André Bülow und dem Hauptbrandmeister Eric Naumann zwei Stellvertreter aus dem Bereich Steinhöfel stehen und mit dem 1. Hauptbrandmeister Marcel Prügel und Oberbrandmeister Marcel Erben zwei aus dem Bereich Odervorland.

Auch zwei neue „allgemeine Stellvertreter“ der Amtsdirektorin mussten paritätisch bestimmt werden. Auf geheime Wahl verzichtete das Gremium und stimmte einstimmig zu, dass Dajana Angrick aus Steinhöfel nun 1. Stellvertreterin ist und Helen Feichtinger aus Odervorland 2. Stellvertreterin von Marlen Rost, die von ihrem vorrangigen Vorschlagsrecht Gebrauch gemacht hatte.

Dajana Angrick wurde auch zur neuen Wahlleiterin berufen, sie wird von Kerstin Kaul aus Odervorland vertreten. Zusammen mit Grit Hahn wird Dajana Angrick auch für das Standesamt zuständig sein. „Wir haben eine neu aufgestellte Verwaltung“, freute sich Marlen Rost, „und nun wünschten wir uns dafür auch ein neues Gebäude, das barrierefrei ist und einen zweiten Rettungsweg hat.“

Der neue Haushalt kann sich aber sehen lassen. Im Ergebnishaushalt gibt es mit 132 700 Euro ein beachtliches Plus. Den Einnahmen von 4,5 Millionen Euro stehen Ausgaben von 4,4 Millionen Euro gegenüber. „Am Ende des Jahres werden wir höchstwahrscheinlich 507 500 Euro Bestand an Haushaltsmittel aufweisen können“, hat Kämmerin Helen Feichtinger errechnet.

„Und es wird sich bis 2022 positiv entwickeln“, ist sie optimistisch. Der höchste Posten bei den Ausgaben sind die Personalkosten, der zweithöchste geht mit 907 000 Euro an die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, zu denen beispielsweise auch das Erfrischungsgeld gehört, das am Montag für den Wahlvorsteher auf 75 Euro erhöht wurde und für die Wahlhelfer auf 50 Euro. Die größten Investitionen werden mit 461 500 Euro beziehungsweise 214 300 Euro als Eigenanteil beim Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Berkenbrück und Biegen getätigt. 131 700 Euro fließen in den Brandschutz.

Steinhöfels neuer ehrenamtlicher Bürgermeister Gisbert Zastrow nahm Bedenken auf, dass Ungerechtigkeiten bei der Zuwendung von Haushaltsmitteln an die Gemeinden entstanden sein können. Der Amtsausschussvorsitzende Jörg Bredow ist jedoh erst einmal glücklich, dass es schon einen Haushaltsplan gibt, mit dem man arbeiten kann. Das Papier wurde einstimmig angenommen. Es kommt jedoch ins Protokoll, dass die betreffenden Posten noch einmal überprüft werden.