Frauen suchen Mobbing-Beratung

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Seit rund einem Jahr gibt es in Erkner eine ehrenamtliche Anlaufstelle für Mobbing-Opfer. Betrieben wird sie von der ehemaligen Schulsozialpädagogin Christa Kuhlwein-Eysser. Ihre bisherige Erfahrung ist: Das Angebot, das sich – aufgrund ihrer eigenen Berufserfahrung – vor allem an Schüler, Kinder, Jugendliche richten sollte, wird von dieser Zielgruppe gar nicht in Anspruch genommen. Dafür kommen Menschen, die sich in ihrem Arbeitsleben von Kollegen drangsaliert, verletzt, herabgewürdigt fühlen. Es handelt sich ausschließlich um Frauen. „Ich habe noch keinen einzigen Mann gehabt.“ Sowohl was die Art der Arbeitsstellen angeht als auch beim Alter der Betroffenen gilt: „Es geht quer durch die Bank.“

Mobbing, sagt Christa Kuhlwein-Eysser, unterscheidet sich von einer gewöhnlichen Hänselei dadurch, dass es über einen längeren Zeitraum geht, sich verfestigt, viele Erwachsene regelrecht krank werden lässt. Die Opfer reagierten auf unterschiedliche Weisen, die vom stillen Ertragen bis zur Gegen-Aggression reichen. Weil Mobbing auch etwas mit Macht zu tun hat, ist die Beobachtung wichtig, dass es auch unter formal Gleichberechtigten stattfindet. Manche Erscheinung, stellt die Beraterin fest, falle auch gar nicht unter Mobbing, sondern habe mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, der stetigen Verdichtung der Arbeitsanforderungen, zu tun.

Interessant in diesem Zusammenhang ist, sagt die Ruheständlerin, die ihre Kompetenzen weitergeben will, dass auch Menschen kommen, die gar nicht Opfer sind, sondern Vorgesetzte, die Mobbing in ihrem Betrieb oder in ihrer Abteilung beobachten. Zu dem, was Christa Kuhlwein-Eysser in solchen Fällen empfiehlt, gehören Vereinbarungen. Damit hat die Pädagogin in der Schule gute Erfahrungen gemacht. Solche Verabredungen beinhalten Verpflichtungen, dieses oder jenes zu unterlassen, und sollten überprüft werden. Dazu muss natürlich auch die Gegenseite mit an den Tisch, und das geht leichter, wenn ein Chef das anordnet. Zu den optimistisch stimmenden Seiten ihrer Tätigkeit zählt Christa Kuhlwein-Eysser, dass noch niemand ein zweites Mal gekommen sei, obwohl sie das anbiete. Sie ist überzeugt: „Mobbing lässt sich stoppen.“

Nächste Termine im Evangelischen Gemeindezentrum: 15.2., 8.3. 5.4., jeweils 16 bis 17.30 Uhr; Kontakt: Hilfe-gegen-Mobbing@familienbuendnis-erkner.de