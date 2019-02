Massive Einschränkungen im Busverkehr

MOZ

Zepernick Wie die Barnimer Busgesellschaft mitteilt, müssen Fahrgäste im Bereich Zepernick voraussichtlich ab dem 4. März mit massiven Einschränkungen rechnen. Über einen Zeitraum von 14 Monaten wird die Bahnhofsbrücke dann im Bereich des S-Bahnhofes Zepernick vollständig saniert. Dies geschieht unter Vollsperrung der Schönower Straße.

Bedingt durch die Baumaßnahme müssen die Stadtlinien 867 und 868 sowie die Regionallinien 891, 893, 899, 900 und 901 den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Es ergeben sich folgende Einschränkungen für die Fahrgäste der BBG:

■ Stadtlinie 868 (Bernau, Süd–S-Bahnhof Bernau–Schönow–S-Bahnhof Zepernick):

Die Bernauer Stadtlinie 868 wird ab 4. März aus Richtung Schönow kommend vor dem Rathaus der Gemeinde Panketal nach links einbiegen. Im Bereich des Cafés wird eine Haltestelle eingerichtet, die lediglich für den Ausstieg gedacht ist. Zu Fuß können Fahrgäste von dort weiter zum S-Bahnhof Zepernick gelangen. Für den Umstieg zu den Linien 867, 893 und 900 ist allerdings ein Fußweg von rund 600 Metern zur Haltestelle „Poststraße“ zurückzulegen.

Der Bus wendet dann hinter dem Gemeindegebäude und biegt anschließend wieder rechts in die Schönower Straße ein. Dort befindet sich auch die Einstiegshaltestelle in Richtung Schönow und Bernau.

Auf der Stadtlinie 868 muss im weiteren Verlauf auch noch die Baumaßnahme im Bereich Bernauer Allee, die bis voraussichtlich August 2019 andauern wird, berücksichtigt werden. Die Linie verkehrt deshalb auch weiter über die Main- und Mittelstraße.

■ Linie 891 (Bernau–Wandlitz– Basdorf–Schönerlinde–Zepernick– Bernau)

Ausgewählte Fahrten dieser beiden Linien verkehren zwischen den Haltestellen „Poststraße“ und „Mittelstraße“ über Schönerlinder Straße und Buchenallee. Damit wird der gesamte Baustellenbereich großräumig umfahren. Aufgrund der Baumaßnahme entfallen alle Fahrten von „Bernau, Am Wasserturm“ zum S-Bahnhof Zepernick und zurück ersatzlos.

■ Linie 893 (S-Zepernick–S-Buch– Lindenberg–Hohenschönhausen)

Auch die Linie 893, die gemeinsam mit der BVG betrieben wird, erfährt Änderungen. Ankommende Busse aus Richtung S-Bahnhof Buch können ab 4. März die Haltestelle „S-Bahnhof Zepernick“ nicht mehr erreichen. Die Linie 893 verkehrt deshalb nur bis zur Haltestelle „Poststraße“ und endet dort. Die Rückfahrt in Richtung Hohenschönhausen beginnt ebenfalls an der Haltestelle „Poststraße“. Für den Umstieg zur S-Bahn und zur Linie 868 ist ein Fußweg von rund 600 Metern zur Haltestelle „S-Bahnhof Zepernick“ zurückzulegen. Gleiches gilt auch für die Linien 900 (S-Zepernick–Schwanebeck, Schule) und 867 (S-Zepernick–Musikerviertel).

Um einen Rückstau durch wartende Busse in diesem Bereich zu vermeiden, wird eine zusätzliche Betriebshaltestelle in der Schönower Straße eingerichtet. An dieser Betriebshaltestelle erfolgt grundsätzlich kein Ein- bzw. Ausstieg.

■ Linien 899 & 901

Ausgewählte Fahrten dieser beiden Linien verkehren zwischen den Haltestellen „Poststraße“ und „Mittelstraße“ über Schönerlinder Straße und Buchenallee. Damit wird der gesamte Baustellenbereich großräumig umfahren.

Weitere Informationenauf www.bbg-eberswalde.de