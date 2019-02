Das Fest des Lebens

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Was würden Sie tun, wenn Sie unheilbar krank wären? Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Ganz oben auf der Liste steht sicherlich der Wunsch, seine Freunde nochmal zu treffen. Diesen Wunsch hat sich Stefanie Müller am Sonnabend erfüllt.

Rund 50 Freunde, Verwandte und Bekannte sind ins Sportlerheim in Südend gekommen um zu feiern. Der Anlass der Feier ist dabei durchaus ungewöhnlich. Es gibt keinen Geburtstag, Hochzeit oder Jubiläum. „Wir wollen das Leben feiern“, bringt es Stefanie Müller auf den Punkt. Sie steht im Mittelpunkt des Festes, denn die junge Frau ist unheilbar an Krebs erkrankt und weiß, dass sie schon bald daran sterben wird. Mit nur 34 Jahren eine mehr als schwierige Situation.

Bei Stefanie Müller wurde 2017 Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Sie hat seither bereits mehrere Chemo-Therapien und Bestrahlungen hinter sich. Doch der Krebs ist hartnäckig und hat bereits Metastasen gestreut. „Die Ärzte können nichts mehr tun. Heilung ausgeschlossen“. Mit welcher inneren Kraft und Stärke Sätze wie diese über ihre Lippen kommen, erstaunt. „Ich bin realistisch“, so Stefanie Müller. Bei vielen anderen Krebs-Patienten erlebe sie, wie sie die Augen vor der Realität verschliessen und auf Wunder hoffen. Sie will dem Schicksal in die Augen schauen.

Stefanie Müller liebt das Leben. Noch viel mehr liebt sie ihre beiden Zwillinge Charlotte und Elisa. Die beiden nicht aufwachsen sehen zu können, ist für Stefanie Müller eine schreckliche Vorstellung: Die 5-jährigen Mädchen werden künftig bei den Großeltern leben. „Es ist alles geregelt“. Doch das Alles soll am Sonnabend kein Thema sein: Steffi Müller nennt die Veranstaltung „Das Leben ist schön“-Party. Organisiert wurde sie von engsten Freunden: Aus dem gesametne Bundesgebiet sind die Gäste angereist. Einige kennt Stefanie Müller nur über die sozialen Medien und trifft sie nun zum ersten Mal. Fast alle, die ihr in den vergangenen Monaten Trost gespendet haben, ihr Kraft und Energie gaben, alles durchzustehen, sind gekommen. Sie alle feiern mit. Mit einem riesigen Kuchenbufett, Süßigkeiten und einem Clown stehen alle Zeichen auf ein rauschendes Fest. Sogar ein Team von RTL II -Sendung „Voller Leben“ sind gekommen. Auch dort soll ihre berührende Geschichte erzählt werden. Ihre Freunde haben auch eine ganz besondere Überraschung parat: Sie haben in den vergangenen Wochen Geld gesammelt. Zusammengekommen sind über 10.900 Euro. Damit will sie sich und ihren Kindern ein paar Träume erfüllen. Als sie die Diagnose Gebärmutterhalskrebs bekam, brach eine Welt zusammen. So jung und schon Krebs? Warum ich? Wie geht es weiter? All diese Fragen schwirrten in ihrem Kopf herum. Als sie gedankenverloren auf der Parkbank saß, gesellte sich plötzlich eine alte Bekannte zu ihr: Lena arbeitet im Krankenhaus und als Stefanie ihre Geschichte erzählt, fallen sich beide weinend in die Arme. Tränen gab es viele in den vergangenen Monaten. Auch Verzweiflung und Wut. Doch für Steffi zählte nur eines: Sie will stark sein, für ihre beiden Kinder. „Der Krebs macht zwar meinen Körper kaputt, aber er wird nicht meine Seele zerstören.“, so Müller. Mit dieser positiven Einstellung schaffte sie es, ein wenig Normalität in ihrem Leben zu behalten. Sie will in den nächsten Monaten möglichst viel Zeit mit den Kindern verbringen und so viel wie möglich erleben. Ganz oben auf der Liste: Zusammen mit den Mädels einen Schneemann bauen. Bislang zeigte der Winter jedoch wenig Schnee, der Schneemann muss noch warten.

Ihren Töchtern hat sie gesagt, dass sie schwer krank ist und auch, dass sie nie wieder gesund werden wird. Auf das Thema Tod will sie die Kleinen rechtzeitig vorbereiten. Immerhin weiß sie, dass es ihren Kindern gut gehen wird, wenn sie nicht mehr da ist. Sie werden bei den Großeltern aufwachsen, die sich schon in der vergangenen Zeit viel um die Zwillinge gekümmert haben.

Steffi will stark sein, nicht nur an diesem Tag, sondern auch zukünftig. Zunächst stehen noch ein paar Behandlungen auf dem Plan. Das Fortschreiten der Krankheit soll möglichst lange hinausgezögert werden, so ihr Plan. Damit sie so lange wie möglich, das Leben feiern kann. Jeden einzelnen Tag.