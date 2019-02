Europa stärken und festigen

Aufmerksame Zuhörer: Rund 100 Schüler des OSZ I Barnim und des benachbarten Gymnasiums hatten an der Diskussion im Audimax teilgenommen. © Foto: Kai-Uwe Krakau

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die Wahl zum Europäischen Parlament steht vor der Tür: Vier Kandidaten diskutierten deshalb am Dienstag mit Schülern des Oberstufenzentrums I Barnim sowie des Barnim-Gymnasiums über die Zukunft der Europäischen Union.

In fünf Workshops waren die rund 100 Jugendlichen zunächst mit den „Grundlagen“ vertraut gemacht worden. Warum gibt es die Europäische Union? Was erwartet ich von der Politik? Welche Probleme müssen gelöst werden? Diese und andere Fragen wurden im kleinen Kreis diskutiert. „Unser Ziel ist es, die jungen Menschen für die Wahl zum Europäischen Parlament zu sensibilisieren“, sagte Hans-Peter Hubert von der Gesellschaft für Europa- und Kommunalpolitik e.V. (GEKO). Sie führt seit 2006 im Auftrag der brandenburgischen Landesregierung und der EU unterschiedliche Veranstaltungen zu europäischen Themen an Schulen durch.

In der Podiumsdiskussion stellten sich später Laura Schieritz (FDP), Hans-Peter Pohl (CDU), Simon Vaut (SPD) sowie Erik Marquardt (Bündnis 90 /Die Grünen) den Jungwählern. Vertreter der Linken und der AfD waren nach Angaben von Moderator Thomas Heineke, trotz mehrfacher Einladung, nicht erschienen.

Alle vier Kandidaten bekannten sich in ihren Eingangs-Statements ausdrücklich zu Europa. Es sei wichtig, „große Entscheidungen“ gemeinsam zu treffen, so Vaut. Der Binnenmarkt habe einen „einzigartigen wirtschaftlichen Aufschwung“ gebracht, war sich Pohl sicher. „Wir wollen die Europäische Union besser machen, aber auch nicht die Augen vor den Problemen verschließen“, betonte die Liberale Schieritz. Für den Grünen Marquardt war dagegen klar, „dass wir uns die Freiheiten, die wir haben, immer wieder erkämpfen müssen“.

Die erste Frage drehte sich dann um die rechten Parteien in Europa. „Ihr Erstarken ist ein großes Problem“, räumte Pohl ein. Es gebe aber auch Links-Populisten, „die die Europäische Union aushöhlten, indem sie sie überforderten“. Als Ursache für den zunehmenden Populismus sah der Sozialdemokrat Vaut eine „Verunsicherung der Menschen“ an. Dieser müsse der Staat begegnen, beispielsweise mit dem von der SPD geforderten Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde.

„Die Bürger brauchen eine wirtschaftliche Perspektive“, sagte auch der Bündnis-Grüne Marquard. Im Blick hatte der 31-Jährige dabei unter anderem die Lausitz, in der in absehbarer Zeit die Braunkohleförderung enden wird.

Einig waren sich alle vier Politiker schließlich darin, dass mit der Türkei gegenwärtig keine Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union geführt werden sollten. Allerdings, so hieß es unisono, dürfe man den Dialog auch nicht völlig abreißen lassen.

Weitere Themen, die von den Jugendlichen angesprochen wurden, betrafen die Urheberrechtsreform (Marquardt: „Es ist wichtig, die Hoheit über die Daten zu behalten“), das bedingungslose Grundeinkommen (Schieritz: „Die Idee finde ich nicht unbedingt gut“) und die Flüchtlingspolitik (Vaut: „Wir brauchen eine qualifizierte Zuwanderung“).

Beim Nahverkehr konnte die Freidemokratin punkten. Sie forderte den „Führerschein ab 16“, um in ländlichen Regionen mobiler zu sein, einen zweiten S-Bahn-Ring um Berlin sowie einen durchgehenden Nachtverkehr in Brandenburg.

Nach zweistündiger Debatte konnten, trotz unterschiedlicher politischer Auffassungen, wohl alle vier Kandidaten für das Europäische Parlament den Abschlusssatz von Moderator Thomas Heineke unterschreiben: „Gehen Sie, wenn Sie 18 Jahre alt sind, unbedingt am 26. Mai zur Wahl.“