Auftakt mit romantischem Klassizisten

Simone Weber

Rathenow „Klassik populär“, unter Leitung von Hans-Joachim Scheitzbach und mit Gastsolisten aus der Komischen Oper und der Staatsoper Berlin, gehört zu den beliebtesten und langjährigsten Veranstaltungsreihen im Kulturzentrum. Zum diesjährigen Auftakt erklangen Werke des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy.

Hans-Joachim Scheitzbach, Solocellist, musizierte mit Konrad Other (Violine) und Alexander Vitlin (Klavier). „Für mich ist Mendelssohn Bartholdy ein romantischer Klassizist“, moderierte Scheitzbach das Konzert an. Felix Mendelssohn Bartholdy wurde 1809 in Hamburg geboren, wuchs ab 1811 in Berlin auf. Bereits 1847 starb er in Leipzig. Das 75-minütige Konzert begann mit dem Großen Trio d-moll op. 49. Mit Beispielen von Kompositionen Mendelssohn Bartholdys in verschiedenen Altersphasen zeigte Scheitzbach die deutliche Entwicklung des Musikers. Bereits als Elfjähriger begann Mendelssohn zu komponieren. Ein wissenschaftliches Werkverzeichnis von 2009 führt 750 Kompositionen auf. „Seine Sonate für Violine und Klavier op. 4, die er mit 14 Jahren komponierte, hört sich schon ganz anders an als das drei Jahre zuvor geschriebene kleine Klaviertrio“, so Hans-Joachim Scheitzbach.

Nach sieben Stücken gab es als Zugabe Mendelssohn Bartholdys wohl populärste Komposition: den Hochzeitsmarsch. „Ein tolles Konzert“, so der Premnitzer Jürgen Mai. „In einer doch kleinen Stadt wie Rathenow haben wir mit unseren klassischen Aufführungen ein interessiertes und großes, gewachsenes Publikum“, erklärte Scheitzbach den Erfolg der Reihe.

Die weiteren Themen von „Klassik populär“ sind Kompositionen für Waldhorn und drei Streicher (12. Mai), das romantische Cello mit Werken von Weber, Schumann, Chopin und anderen (22. September) und Joseph Haydn und sein Schüler Mozart (10. November). Karten gibt es bereits an der Theaterkasse oder telefonisch unter 03385/519051 sowie online auf www.kulturzentrum-rathenow.de.