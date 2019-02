Altenheim als Kostenfalle?

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor gut einem Jahr sorgten drastische Preiserhöhungen in Ostbrandenburger Awo-Pflegeheimen für viel Ungemach. Nun zieht Märkisch-Oderland Bilanz: In 84 Fällen mussten Senioren seitdem Hilfe vom Amt beantragen, weil ihnen das Geld für den teureren Awo-Platz fehlte.

Auf einen Schlag sollten die Heimbewohner pro Monat bis zu 500 Euro mehr zahlen. Die Arbeiterwohlfahrt begründete das mit einem Tarifabschluss, der höhere Löhne vorsehe. Für viele Familien war es ein Schock. Sie wussten nicht, wie sie nun monatlich rund 1800 Euro an Zuzahlung aufbringen sollten.

Nachdem die Kreisverwaltung von Märkisch-Oderland ihr Veto eingelegt hatte, entwickelte sich das Ringen um die Preiserhöhung zur Hängepartie, die erst im Dezember 2018 ihr Ende fand. „Wir konnten einige Punkte nicht nachvollziehen. Deshalb sind wir da nicht mitgegangen“, erinnert sich Vize-Landrat Friedemann Hanke (CDU). Er kritisiert, dass die eigene Verhandlungsmacht in der Auseinandersetzung mit Awo und Pflegekasse klein sei, obwohl es der Kreis sei, der am Ende Teile der Kosten tragen müsse.

Schließlich habe man eine Einigung erzielt. Ergebnis war, dass die höheren Kosten nicht wie von der Awo gewünscht ab dem 1. Februar 2018 gelten, sondern erst ab dem 1. August. Dafür stimmte man einer neuerlichen Anhebung der Awo-Preise zum 1. Februar dieses Jahres zu. Andere Heimbetreiber in Märkisch-Oderland würden für dieses Jahr ebenfalls Preiserhöhungen planen.

„Die plötzlichen und sehr starken Erhöhungen bei der Awo waren schwer vermittelbar“, sagt Friedemann Hanke auch mit Blick auf die folgende „moralisch sehr aufgeladene“ Debatte. Heimbewohner schilderten in Gesprächen mit dieser Zeitung, dass sie lieber sterben wollten, als ihren Familien in einem solchen Maße zur finanziellen Last zu werden. Angehörige beschwerten sich, dass es doch keinen Sinn ergebe, die eigene Altersvorsorge anzugreifen, um den Heimplatz der Eltern bezahlen zu können. Häufig war auch von der Scham zu hören, am Ende eines langen und arbeitsreichen Lebens beim Sozialamt zum Bittsteller zu werden, um sich das Heim leisten zu können.

Vize-Landrat Hanke räumt ein, dass er dieser Debatte etwas ratlos gegenübersteht. „Wir haben bei der Pflege ein Teilkasko-System. Wenn wir Vollkasko wollen, ist das teuer. Das sieht dann jeder Arbeitnehmer auf seinem monatlichen Lohnzettel“, gibt er zu bedenken. Und sei es nicht immer so in der Geschichte der Zivilisation gewesen, dass die Kinder irgendwann Verantwortung für ihre Eltern übernehmen, fragt Hanke.

Die Zahl derer, die Zuschüsse vom Amt beantragen, weil den Familien das Geld fehlt, ist mit den Preiserhöhungen gestiegen. Und zwar um 150 Prozent. In absoluten Zahlen sind es 84 Anträge mehr als Ende 2017, also vor den Preiserhöhungen. Hanke hat zur Berechnung die Zahlen für vier Awo-Heime in Märkisch-Oderland herausgesucht. Allein im Seelower Heim gab es zum Beispiel 41 Anträge mehr, eine Steigerung um fast 300 Prozent.

Die Ablehnungsquote dieser Anträge liegt nach Hankes Schätzungen bei deutlich unter zehn Prozent. Manche Anträge würden auch lediglich zurückgestellt. Denkbar sei etwa, dass ein Heimbewohner Geld an seine Kinder verschenkt hat, das diese nun zurückgeben müssen. In einem halben Jahr aber, wenn die Summe aufgebraucht ist, könnte ein Anspruch auf Hilfe bestehen. Als häufigster Grund für die Ablehnung von Hilfsleistungen zur Pflege gilt das Vorhandensein von Vermögen, das den Schonbetrag übersteigt. Die Sorge, dass jemand gegen seinen Willen umziehen muss, habe sich nach Angaben des Vize-Landrats nicht bestätigt.

Ein kritisches Bild der sozialen Lage nach den Preiserhöhungen zeichnet indes Gudrun Hohendorf aus Eggersdorf. Sie hat gemeinsam mit anderen eine Petition gestartet, in der die Bundesregierung zum Handeln aufgerufen wird. „Eigenanteile in Pflegeheimen senken – Menschen mit Pflegebedarf finanziell entlasten“, lautet der Titel der Petition. „Es geht nicht nur um unsere Awo, sondern es ist ein bundesweites Problem“, sagt sie. „Sich für das Heim Geld vom Amt zu holen, empfinden viele als Erniedrigung.“