Thema Badestege in allen Ausschüssen

Doris Steinkraus

Neuhardenberg (MOZ) Die Hoffnung der Altfriedländer Akteure, eine rechtlich verlässliche Bewertung zur Aufsichtspflicht einer Kommune beim Vorhandensein von Badestegen zu erhalten, hat sich nicht erfüllt. Dieter Arndt hatte sich noch als Ortsvorsteher an den Petitionsausschuss des Landtages gewandt. Hintergrund: Bürger und Unterstützer haben in Eigeninitiative viel Geld für den Bau eines neuen Badesteges am Klostersee in Altfriedland gesammelt. Der alte musste wegen Baufälligkeit abgerissen werden. Der Neuhardenberger Ortsteil warb auch Fördermittel ein. Doch seitens der Amtsverwaltung kam ein Stopp, da laut Forderung des Kommunalen Schadensausgleiches (KSA) Kommunen an öffentlichen Badegewässern mit Steg die Aufsichtspflicht gewähren müssen. Dafür fehlt der Gemeinde schlichtweg das Geld.

In dieser Woche steht das Thema auf der Tagesordnung aller drei Ausschüsse der Neuhardenberger Gemeindevertretung. Dieter Arndt hat die Antwort des Petitionsausschusses allen zur Verfügung gestellt. Petitionsausschuss-Vorsitzender Henryk Wichmann (CDU) verweist auf eine Kleine Anfrage an die Landesregierung 2017. In der Antwort hatte das Ministerium von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) deutlich gemacht, dass die Landesregierung für diesen Sachverhalt nicht zuständig ist. Zumal der KSA nicht der Rechtsaufsicht des Landes unterliege. „Es steht den Kommunen frei, bei wem sie für die Inanspruchnahme aus fehlerhafter kommunaler Tätigkeit Deckungsschutz suchen.“

Es handelt sich damit um einen klassischen Vorgang der kommunalen Selbstverwaltung, betont Wichmann. Der Ausschuss habe keine Rechtsverstöße durch die Amtsverwaltung Neuhardenberg feststellen können. Die vom KSA herausgegeben Empfehlungen seien wiederum nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Petitionsausschuss. Verwiesen wird darauf, dass die Kommune selbst prüfen kann, ob sie die Haftung für den Betrieb einer Badestelle übernimmt. In den drei Fachausschüssen sollen sich nun die Mitglieder positionieren. Die Amtsverwaltung macht deutlich, dass vor Klärung ein Bau nicht beginnen könne.

Im September 2018 lag bereits ein Beschluss vor. Er war von allen Gremien zurückgestellt worden, um Antworten vom Petitionsausschuss, vom Städte- und Gemeindebund sowie vom KSA abzuwarten. Eine Antwort vom Städte- und Gemeindebund steht nach wie vor aus. Die Antwort des KSA wurde den Gemeindevertretern bereits zur Kenntnis gegeben. Der bleibt bei seiner Auffassung, wonach eine Aufsicht dringend notwendig ist, weil er sonst im Falle eines Schadens nicht haftet. Der KSA rät in seinem Schreiben vom 3. September 2018 „dringend vor einer weiteren Verfolgung des Vorhabens“ ab. Die Badestelle müsse jedoch keinesfalls geschlossen werden. Notwendig sei die Aufsichtspflicht lediglich nach dem Bau der zwei geplanten Stege.

Es wurde beim Landesamt ein erneuter Fördermittelantrag für die Errichtung der Badestege eingereicht. Die Zeit drängt, denn die Badesaison ist nicht mehr fern. Am 20. Februar müssen die Abgeordneten in ihrer Sitzung entscheiden, wie die Badeaufsicht durch die Gemeinde oder einen externen Auftragnehmer gewährleistet werden soll.