MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Zur „Vorfrühlingstour zum Baasee“ laden die Bad Freienwalder Wanderfreunde am Samstag ein. Die 10,5 Kilometer lange Tour beginnt am Moorbad und führt durch das tief eingeschnittene Brunnental. Die Gruppe folgt dabei den Spuren Theodor Fontanes, der im Juni 1862 ebenfalls durch das Tal zum Baasee lief. An bestimmten Örtlichkeiten wird daran erinnert. Am Zielort ist die Einkehr beim Baasee-Wirt eingeplant. Anschließend geht es auf dem Sieben-Hügel-Weg zurück nach Bad Freienwalde.

Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Moorbad in Bad Freienwalde. Die Rückkehr der Wandergruppe ist für etwa 17 Uhr geplant. Beendet wird die Tour am Wasserwerk in Bad Freienwalde. Wanderleiter ist Horst Sander, der unter der Telefonnummer 03344 31260 erreichbar ist.