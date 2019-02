Mit dem wachsamen Blick eines Kindes

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Robert ist ein lebhafter Junge, der mit seinen Freunden gern im Hinterhof herumtollt, den Nachbarn Streiche spielt und heimlich ein wenig in Anna verliebt ist. Alles so weit normal also. Doch 1942 gerät nicht nur sein Leben aus den Fugen. „Engel mit nur einem Flügel“ heißt die Geschichte nach einer wahren Begebenheit, die Franz Josef Fendt und Ralf Kiekhöfer fürs Theater aufgeschrieben haben. Die komplette fünfte Jahrgangsstufe der Oberschule Finowfurt hat am Montagvormittag die gleichnamige Aufführung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) im Saal des Bürgerbildungszentrums verfolgt. Die 40 Mädchen und Jungen hingen von der ersten Minute an gebannt an den Lippen des Schauspielers Fabian Ranglack, der in sämtliche Rollen des bewegenden Stücks schlüpfte und obendrein der Puppe seine Stimme lieh, die den kleinen Robert verkörperte.

Von einem Tag auf den anderen darf der Junge nicht mehr mit Anna spielen, muss in der Schule einen Juden-Stern tragen und versteht nicht warum. Die Familie wird zunächst gezwungen, ihre schöne Wohnung zu verlassen. Vater und Sohn finden sich wenig später gegen ihren Willen mit nur noch einem Koffer in einem hoffnungslos überfüllten Eisenbahnwaggon wieder, der sie nach Theresienstadt in ein Konzentrationslager bringen soll. Von Roberts Mama und seiner Schwester fehlt da schon jede Spur.

Als es in Frankreich einen außerplanmäßigen Halt gibt, nutzt der Vater den Augenkontakt mit einem symphatisch aussehenden Mann im auf dem Nebengleis stehenden Zug, seinen Sohn vor dem möglichen Tod zu bewahren. Er gibt ihm dem unbekannten Fremden in die Obut. Fortan lebt Robert bei dem französischen Bauern und dessen Frau und vermisst seine Familie. Seinen Vater trifft er nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Bistro in Paris wieder, seine Mutter und seine Schwester haben nicht überlebt. So hat sich sein größter Wunsch, geäußert in einer Postkarte an den lieben Gott, am Ende nicht in Gänze erfüllt.

„Engel mit nur einem Flügel“ ist für Kinder ab zehn Jahren gedacht. Als im Saal das Licht wieder anging, brauchten die Fünftklässler eine Weile, um in die Gegenwart zurückzufinden. Nach und nach aber fingen sie an, die Gelegenheit zu nutzen, dem Schauspieler Fabian Ranglack und der Theaterpädagogin Waldtraud Bartsch Fragen zu stellen. „Wir werden das Thema Nationalsozialismus, Judenverfolgung und Zweiter Weltkrieg im Unterricht aufgreifen“, versprach Lehrerin Petra Scholler.

Die Ubs. kommen im Theaterherbst wieder nach Eberswalde. Am 23. Oktober gibt es „Oh wie schön ist Panama“, am 13. November wird „Das Herz eines Boxers“ aufgeführt.