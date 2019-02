Vom Cheerdance bis zum Ballett

MOZ

Bernau (MOZ) Die traditionelle „Dance Competition Bernau“ findet von Freitag bis Sonntag in der Erich-Wünsch-Halle der Hussitenstadt statt. Für das nach Veranstalterangaben „größte Tanzfestival Deutschlands“ haben sich bereits mehr Teilnehmer als in den vergangenen Jahren angemeldet, teilte der Förderkreis für künstlerische Jugendfestivals am Dienstag mit. Bereits 2018 seien polnische Tanzgruppen am Start gewesen, was als große Bereicherung angesehen wurde. Alle Kinder und Jugendgruppen, aber auch die Besucher begrüßten die Erweiterung beziehungsweise Internationalisierung des Turniers, heißt es.

Der brandenburgische Justizminister Stefan Ludwig (Linke) hat erneut die Schirmherrschaft über das Festival übernommen. Auch in diesem Jahr werden wieder polnische Kinder- und Jugendtanzgruppen aus der Partnerstadt Skwierzyna im Wettbewerb antreten. Seit diesem Jahr stehen auch für weit angereiste Tänzergruppen preisgünstige Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Auch in diesem Jahr sind Cheerdance, Showdance und Hiphop/Streetdance sehr begehrt und dominieren dieses Turnier am Samstag, am Sonntag werden Showdance, Ballett, Jazzdance und karnevalistischer Tanzsport in unterschiedlichsten Facetten präsentiert.

Das diesjährige Tanzfestival bietet rund 1400 tanzbegeisterten Kindern und Jugendlichen aus Bernau, dem Landkreis Barnim, aus der Region, aus mehreren Bundesländern sowie Gästen aus Polen eine Plattform, ihre Leistungen zu präsentieren. Die Tänzer kommen aus Schulen, Freizeitgruppen, Vereinen und Tanzschulen. Die Kategorien sind in vier Altersgruppen aufgeteilt: Minis, Kids, Teens, Adults. Das Motto des Tanzfestivals ist diesmal: Kinder sind unsere Zukunft. Alle Gruppen sollen an diesem Turnier Spaß und miteinander Freude haben und am Ende des Wettkampfes ihre Bestätigung – ihre Urkunden und Pokale – erhalten.

Zum Auftakt der Veranstaltung am Freitag präsentieren sich ab 15.30 Uhr Schul-, Hort-, Kita- und Freizeitgruppen. Am Sonnabend gibt es ab 10.30 Uhr Kidsdance, Cheerdance/Showdance sowie HipHop/Streetdance. Ballett, Showdance und karnevalistischen Tanzsport sehen die Zuschauer dann am Sonntag ab 10.30 Uhr.

Der Eintritt an allen drei Tagen ist frei.

Weitere Informationen unterwww.barnimer-kinder-und-jugend-festival.de