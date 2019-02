Jam Session & Hardcore

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Im Brandenburger HdO, Magdeburger Straße 15, geht dieser Tage wieder munter die musikalische Post ab. Die(Foto) startet am 14.02.19 um 20 Uhr in die zweite Runde. Ein aufregender musikalischer Abend, an dem viele verschiedene Musiker zusammen musizieren. Wer mit seiner Band oder solo auf die Bühne möchte oder einfach nur zuhören mag, ist herzlich willkommen. Am 15. Februar startet um 23 Uhr Hier heißt es: „Rein in die bunten Klamotten und ab ins Schwarzlicht!“ Bei rhythmisierenden 90er und 2000er Hits wird im Baikonur getanzt. Am 16. Februar ist um 16 Uhr die Zeit reif fürim HdO. Für alle 12- bis 15-Jährigen (Schülerausweis mitbringen). Um 20 Uhr ist Feierabend, denn um 21 Uhr geht daslos. Drei Bands aus Brandenburg, Berlin und Hannover spielen laut, energiegeladen und mit voller musikalischer Härte! Mit dabei Jardin, Hedger und Cremations.