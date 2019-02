Auftakt mit toller Faschingsparty

Sabine Bernhardt

Neutrebbin (privat) Im Grundschulteil des Schulzentrums waren wieder die Narren los. Das zweite Schulhalbjahr begann am Montag traditionell mit einer tollen Faschingsparty.

Wie Sabine Bernhardt, Klassenleiterin der Klasse 4 mitteilte, kamen die Kinder morgens schon wunderschön kostümiert zur Schule. Es folgte gemeinsames Spielen, Kostüme vorstellen, Fotos machen und Basteleien. Die 6. Klasse überraschte alle mit bunten Kindercocktails.Gegen 9.30 Uhr zog der Krawallumzug durchs Dorf. „Am Edeka Markt gab es wieder einen großzügigen Bonbonregen. Vielen Dank!“

In der Turnhalle lud dann das Team der „ABC- Show“ zur Piratenparty. Mit schöner Bühnendekoration, tollen Kostümen und passender Musik ging es auf eine spannende Reise übers Meer. „Wir sperrten den Klabautermann wieder ein, fanden einen Schatz, halfen beim Ankerlichten und Segelsetzen und hatten unseren Spaß am Singen und Tanzen.“ Dann hieß es endlich: Discozeit! Auch die Schüler der Chor AG sangen ihr schwungvolles Karnevalslied, begleitet mit vielen Rhythmusinstrumenten. „Mit so viel Schwung geht es nun wieder ans Lernen und wir freuen uns schon auf die nächste Faschingsparty!“