Comic-Figuren mit viel Gefühl

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Thyr von Eichenherz heißt die Figur, die der Phantasie von Sophia Weidlich entsprungen ist. Die Abenteuer, die diese Gestalt erlebt, erzählt die Künstlerin in kleinen, filigranen Bildern. Die 19-jährige Bad Freienwalderin ist Autistin und malt seit ihrer Kindheit. „Ich habe schon im Kindergarten damit angefangen“, berichtet die junge Frau, die ihre Bilder erstmals im kleinen Saal des Jugend-, Kultur, Bildungs- und Bürgerzentrums Offi in Bad Freienwalde ausgestellt hat.

Ihre Inspirationen erhält die Künstlerin aus Comics und Mangas, japanische Comics. Die Bildergeschichten bilden den Lesestoff, den die Bad Freienwalderin am liebsten verschlingt. „Ich zeichne meist mit Bleistiften vor“, erzählt die 19-Jährige, die ihre Gefühle am besten in den gezeichneten Geschichten auszudrücken vermag. Anschließend malt sie die Figuren mit Buntstiften aus. „Ich male immer dann, wenn mir gerade langweilig ist“, berichtet Sophie Weidlich. Sie arbeite gerade an einem Buch, das aber noch nicht ganz fertig sei. Als außergewöhnlich, lobt Frank Fiedler, Leiter des Offi, die Bildergeschichten, die in der Ausstellung zu sehen waren. Er habe sich kaum satt sehen können an den filigranen Bildergeschichten, die so viel Gefühl vermitteln..

Sophie Weidlich hat die Erna-und Kurt-Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde besucht und erfolgreich mit der Fachoberschulreife abgeschlossen. Eine Ausbildung zu finden, ist schwierig. Sie hat sich daher um die Aufnahme in einer Wohngemeinschaft speziell für junge autistische Menschen in Berlin beworben, wo sie zudem die Möglichkeit hat, eine Ausbildung zu absolvieren. In der Region gebe es keine vergleichbaren Angebote, sagt eine Betreuerin vom Familienentlastenden Dienst (FED) der Stephanus-Stiftung. Durch ihren Autismus hat die junge Frau Probleme, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, sie ist lieber für sich alleine. In Brandenburg könne die junge Frau nur eine Behindertenwerkstatt besuchen. Doch dafür sei sie zu intelligent und überqualifiziert, so die Betreuerin.