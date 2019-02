Einheitliches Taschengeld noch in diesem Jahr

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In Brandenburg legt jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt fest, ab wann und wie viel Taschengeld Heimkindern gezahlt wird. Die Unterschiede sind immens.Ulrich Thiessen sprach mit Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) über die Forderung nach Vereinheitlichung.

Frau Ernst, der Landesrat der Kinder- und Jugendhilfe hat sich erst im vergangenen Herbst gegründet. Befanden sich die dauerhaft stationär untergebrachten Kinder bislang nicht im Fokus der Politik?

Die jungen Leute haben sich im vergangenen Jahr zusammengesetzt und ihre Vertretung gegründet. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Wir haben diesen Prozess von Anfang an unterstützt, und Brandenburg ist hier auch nicht das letzte Bundesland, in dem so eine Interessenvertretung entstanden ist.

Die Kinder und Jugendlichen sind mit der Forderung an Sie herangetreten, das Taschengeld zu vereinheitlichen. Sehen Sie darin ein legitimes Anliegen?

Das ist eine legitime Forderung. Die Jugendlichen hatten mich schon im Oktober informiert, dass das Taschengeld von den Landkreisen und kreisfreien Städten sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Wir haben uns dazu noch einmal Anfang Februar getroffen. Der Landesrat hat bereits eine Umfrage gestartet zur jeweiligen Höhe des Taschengeldes. Wenn die Auswertung vorliegt, werden wir Empfehlungen erarbeiten und sie den Landkreisen zukommen lassen.

Beim Wunsch der Eltern nach einheitlichen Kita-Beiträgen wurde deutlich, dass es sehr schwer ist, der kommunalen Ebene Empfehlungen zu geben. Wie verbindlich können diese Empfehlungen aus Ihrer Sicht überhaupt sein?

Ich glaube, dass es eine große Bereitschaft geben wird, dem Anliegen zu entsprechen. Es ist naheliegend, dass die Unterschiedlichkeit als Problem empfunden wird, das man gemeinsam lösen kann. Es handelt sich übrigens auch nicht um große Geldbeträge. Die Kinder und Jugendlichen werden sich auch selbst mit ihren Wünschen an die Landkreise wenden. Ich bin zuversichtlich, dass wir noch in diesem Jahr im Land Brandenburg zu einer einheitlichen Regelung beim Taschengeld kommen werden.

Sind mit dem Thema Taschengeld dann alle anstehenden Probleme erst einmal abgeräumt?

Der Kinder- und Jugendhilfe Landesrat ist noch im Aufbau begriffen. Die neu gewählten Vertreterinnen und Vertreter sind gerade dabei, ihre Forderungen zusammenzutragen und zu formulieren. Wir haben ihnen zugesagt, dass wir ihre Arbeitsfähigkeit sicherstellen, in dem wir ihnen bei der technischen Ausstattung helfen. Wir haben uns in zwei, drei Monaten wieder verabredet und werden dann auch über andere Themen sprechen. Ich habe hohen Respekt vor der Leistung, die diese Kinder und Jugendlichen erbringen. Wir werden sie künftig aktiv um ihre Meinung bitten, wenn Entscheidungen anstehen, die sie betreffen könnten.