Landesimmobilien in Kurstadt stehen leer

Bad Freienwalde Das Land Brandenburg sitzt derzeit auf einer großen Anzahl ungenutzter Immobilien. Zum Jahresende 2017 wurden mehr als 70 000 Quadratmeter zur Verfügung stehender Fläche von staatlicher Seite nicht genutzt, steht im Landesrechnungshofbericht. Der Leerstand entspricht damit einer Fläche von etwa zehn Fußballfeldern. Die Bewirtschaftung dieser Flächen kosteten das Land rund 700 000 Euro, darüber hinaus entgehen Brandenburg Mieteinnahmen.

Auch Bad Freienwalde ist von diesem Immobilien-Leerstand betroffen. Das geht aus der Antwort der Landesregierung im Januar auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Matthias Loehr (Linke) hervor. Knapp 95 Quadratmeter Fläche stehen danach aktuell in der Goethestraße 14, dem Deichhaus. leer. Hier war eine Nebenstelle des Landesumweltamtes untergebracht. Auch die einstigen Garagen der Polizeibehörde in der Königstraße 25 sind ungenutzt (125 Quadratmeter). Für beide Objekte seien aber Baumaßnahmen oder andere Vorhaben geplant, so die Antwort der Landesregierung.

Darüber hinaus steht auch das ehemalige Polizeigebäude in der Gesundbrunnenstraße leer (1200 Quadratmeter). Hier sei eine Weiterverwertung geplant, so die Landesregierung. Diese betont außerdem, dass Leerstandsobjekte wichtig seien, um auf Bedarfsveränderungen schnell reagieren zu können.