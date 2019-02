Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) In Stadtteil Finow werden noch bis zum 19. Februar Baumpflegearbeiten vorgenommen. Das hat die Pressestelle aus dem Eberswalder Rathaus mitgeteilt. Damit sind diverse Halteverbote verbunden, die sich erforderlich machen, um an die Bäume heranzukommen. Beim Einsatz der Motorsägen geht es darum, dass die sogenannten Kopfbäume wieder auf den Kopf gesetzt werden müssen. Das heißt, sämtliche Auswüchse, die seit dem letzten Kopfschnitt ausgetrieben sind, werden abgeschnitten. Dies ist aus Gründen der Verkehrssicherheit alle paar Jahre notwendig, da die neuen Triebe an Kopfbäumen nicht mit dem Stammholz verbunden sind und somit schneller ausbrechen können, heißt es aus der Pressestelle. Diese Arbeiten finden bewusst vor der Vogelbrutzeit statt. Am Dienstag wurden die Bäume am Kirchenhang beschnitten.

Die Halteverbote gelten bis einschließlich heute entlang der Poststraße, am Donnerstag entlang der Brachlowstraße, am Freitag und am Montag entlang der Kastanienallee sowie am Montag und Dienstag entlang der Bahnhofstraße. Um die Arbeiten abzusichern, sind die betroffenen Autofahrer gehalten, das Verbot zu befolgen.