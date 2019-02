Freie Wohnungen für Mauersegler ins Zentrumslage

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Mit dem Rathauserweiterungsbau in Hohen Neuendorf sind auch acht kleine Wohnungen im Gebäude bezugsfertig geworden. Yvonne Schuldes und Uta Sachse vom Naturschutzbund (Nabu) hoffen, dass im Mai Mauersegler in die Nistkästen unterm Dach einziehen werden.

Viele Menschen können Mauersegler beobachten und hören, wie sie durch Städte und Dörfer fliegen. Das Tragische daran ist, dass sie jedes Jahr an dieselbe Stelle zurückkommen, aber keine Bleibe mehr finden, wenn beispielsweise „ihr“ Haus abgerissen und neu gebaut wurde. Für entfernte alte Nistplätze müsse laut Naturschutzgesetz zwar Ersatz geschaffen werden, bei Neubauten aber eben nicht, sagt Yvonne Schuldes vom Nabu. Zwar seien die Bestände an Mauerseglern noch stabil. „Wenn sie keine Niststellen finden, können sie nicht brüten und sind dann einige Jahre später doch verschwunden.“

In Hohen Neuendorf sind aber mit dem Rathausneubau acht Nisthilfen für Mauersegler unterm Dach geschaffen worden, die die Mauersegler von unten anfliegen können. 30 mal 15 Zentimeter groß ist ein Nistplatz. Das Rathaus war noch gar nicht im Bau, da hat Yvonne Schuldes vom Nabu mit Detlef Joachim vom Briesetalverein schon die Idee gehabt, die Bauherren darauf anzusprechen.

Die Schaffung von Brutstellen für Mauersegler und Schwalben im Stadtgebiet war zudem eine Idee aus dem Bürgerhaushalt 2017 gewesen. 1 500 Euro stellten die Stadtverordneten dafür ursprünglich zur Verfügung. Besondere Kosten für die Kästen wurden aber nicht ausgewiesen, sondern sie wurden einfach mit eingebaut. Mit Bedacht sei die nördliche Fassade gewählt worden, sagte Yvonne Schuldes. Denn sonst wird es den Vögeln dort im Sommer zu heiß.

„Für mich ist die Hohen Neuendorfer Verwaltung damit ein leuchtendes Vorbild“, sagt die Hennigsdorferin Uta Sachse vom Nabu am Dienstag begeistert. Sie ist sowohl beim Nabu als auch im Verein „Natur Hennigsdorf“ aktiv und möchte bestimmte, nachahmenswerte Projekte besonders in die Öffentlichkeit tragen.

Yvonne Schuldes beschäftigt sich seit Jahren mit Mauerseglern sowie mit Mehl- und Rauchschwalben. Sie hat sich inzwischen sogar als Sachverständige für Gebäudebrüter selbstständig gemacht und berät Leute, die ihr Haus sanieren wollen. Im Mai werden die Zugvögel erwartet, die lediglich bis August bleiben. Dann wird sich Yvonne Schuldes als Wohnungsmaklerin der besonderen Art betätigen: mit einem Mauerseglerlockruf, den sie selbst den Vögeln abgelauscht und auf CD aufgenommen hat, will sie auf die freien Unterschlupfplätze aufmerksam machen. In der Nähe am „Grünen Turm“ gibt es beispielsweise schon eine Kolonie und Nachwuchs. „Den Schall richte ich nach oben, dann werden sie schon kommen“, hofft die Birkenwerderanerin, die diese Methode auch zu Hause erfolgreich praktiziert hat. Ist ein Mauersegler eingezogen, stößt er selbst seine Ruflaute aus und lockt so weitere Wohnungsmieter an.

Eine Fahrrad-Exkursion zum Thema „Mauersegler und Schwalben“ ist für 16. Juni geplant. Sie führt vom Bahnhof Birkenwerder zum Schloss Oranienburg. Wer mitfahren möchte, kommt um 8.30 Uhr zum Bahnhof. Kontakt zu Yvonne Schuldes ist unter 03303 297805 möglich.