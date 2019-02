Th. Messerschmidt

Brandenburg/Havel (MOZ) Menschen, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, verströmen oft das Gefühl von Freude, Zufriedenheit; das Gefühl, die eigene Mitte, das eigene Glück gefunden zu haben. Eine Art Leichtigkeit, Unbeschwertheit – hinter der fast immer Entbehrung, Aufopferung und harte Arbeit stecken. Denn neben der Leidenschaft an sich und dem Schaffen steckt in der Leidenschaft auch das, was für die meisten dieser Menschen bis heute Teil ihres Weges ist: der Schmerz und die Last, aber auch die Fruchtbarkeit und Schönheit des Leidens.Die Ausstellung LEIDEN.SCHAFT widmet sich in Kompositionen aus Texten und Fotografien dem leidenschaftlichen Schaffen und Leiden von Menschen verschiedenster Berufsgruppen. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt der in Radewege lebenden Fotografin Juliane Menzel und ihrer in Berlin lebenden Tochter, der Journalistin Maria Menzel.

Eröffnet wird die Ausstellung „Leidenschaft“ im Bürgerhaus der Brandenburger Altstadt, Bäckerstraße 14, am Freitag, 15. Februar, um 19.00 Uhr.