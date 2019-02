Stadt ordert zusätzliche Wahlkabinen

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Fünf Wochen vor Ablauf der Bewerbungsfrist herrscht im Büro von Wahlleiterin Bianca Bewersdorf die Ruhe vor dem Sturm. Bis 21. März, 12 Uhr, müssen alle Wahlvorschläge bei ihr formgerecht eingegangen sein.

Bis jetzt liegen ihr lediglich zwei Wahlvorschläge vor. Mit Bert Kronenberg aus Klein-Mutz die erste und einzige Bewerbung um das Bürgermeisteramt und von jemanden, der für einen Ortsbeirat kandidieren möchte. Die meisten Versammlungen von Parteien und Wählergemeinschaften finden in den nächsten Tagen statt. Alle Parteien hätten aber angekündigt, Ausschau nach einem Bürgermeisterkandidaten zu halten.

Bianca Bewersdorf, die als Wahlleiterin bereits über eine große Erfahrung verfügt, rechnet mit Hunderten Kandidaten, die sowohl fürs Stadtparlament als auch für die Ortsbeiräte kandidieren möchten. Ein Mangel an Bewerbern zeichne sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls nicht ab.

Trotz aller Routine: „Jede Wahl ist für sich immer wieder eine neue Herausforderung“, so Bewersdorf. Am 26. Mai sind gut 11 000 Wahlberechtigte in Zehdenick aufgerufen, ihre Stimmen zur Europawahl abzugeben und darüber hinaus für bis zu vier weitere Wahlen: für den Kreistag, für den Bürgermeister, für die Stadtverordnetenversammlung und in den Ortsteilen zusätzlich noch für den Ortsbeirat. In dieser Reihenfolge sollen nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr auch die Stimmen ausgezählt werden.

Um lange Wartezeiten in den Wahllokalen zu verhindern, werden zusätzliche Wahlkabinen aufgestellt, die eigens eingekauft werden. Außerdem muss sich die Stadtverwaltung zusätzliche Wahlurnen ausleihen. Wegen der großen Beteiligung an der Briefwahl, die Bewersdorf erwartet, wird es zudem zwei Briefwahlvorstände geben. Einer zählt im Verwaltungsgebäude die Stimmen aus, der andere im Rathaus. Jeder Wahlvorstand besteht aus acht Personen. Während sich in den Ortsteilen aufgrund der Initiative der jeweiligen Ortsvorsteher genügend Wahlhelfer bereits gefunden haben, hakt es in der Kernstadt noch. Hier sucht die Wahlleiterin noch Freiwillige. Gezahlt wird ein kleines Erfrischungsgeld von 70 Euro für den Wahlvorsteher und 50 Euro für jeden Beisitzer. Wie lange die Stimmauszählung dauern wird, kann jetzt noch niemand sagen. In vielen Wahllokalen dürfte es jedoch eine sehr lange Nacht werden, was aber auch von der Wahlbeteiligung abhängen wird. Insgesamt werden mehr als zweihundert Wahlhelfer benötigt.

An den Kommunalwahlen dürfen auch schon Jugendlichen ab 16 Jahren teilnehmen. Mit Stand Ende Januar werden es 11 952 Wahlberechtigte sein, zur Europawahl sind 11 734 Einwohner zum Urnengang aufgerufen. Je nachdem wie die Bürgermeisterwahl am 26. Mai ausgehen wird, kommt es am 16. Juni zu einer Stichwahl. Die konstituierende Stadtverordnetensitzung findet am 20. Juni statt. (ris)