Armin Schuster mahnt schärfere Regelungen bei Flüchtlingspolitik an

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Als Kritiker der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel hat der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster schon mehrfach Vorschläge für schärfere Regelungen angemahnt.

Beim sogenannten Werkstattgespräch seiner Partei zum Thema Migration hat der Baden-Württemberger Bundestagsabgeordnete dazu gemahnt, auf eine Situation wie 2015 vorbereitet zu sein. Mit dem ehemaligen Bundespolizisten sprach Stefan Kegel.

Herr Schuster, Sie halten eine Wiederholung der Lage von 2015 mit einem unkontrollierten Ansturm von Flüchtlingen für wahrscheinlich. In welcher Region sehen Sie hier die größten Risiken?

Ein erneuter starker Zustrom von Flüchtlingen nach Europa, und damit nach Deutschland, hängt von mehreren Faktoren ab. Der wichtigste ist die Frage, ob die USA ihr Engagement in Afghanistan oder Syrien in absehbarer Zeit beenden. Dann halte ich es für möglich, dass es von dort aus erhebliche Abwanderungswellen geben wird.

Nach den Werkstatt-Vorstellungen der CDU soll es ab dem kommenden Jahr nicht nur einen Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex auf 10 000 Mitarbeiter geben, sondern auch Asylverfahren mit Zurückweisungen bereits an den Außengrenzen. Nach welchen Standards sollten diese dann durchgeführt werden, so lange es kein einheitliches europäisches Asylsystem gibt?

Die europäische Grenzschutzagentur Frontex wollen wir bis 2020 und nicht erst bis 2025 zu einer operativ einsatzfähigen Grenzpolizei ausbauen. Diese Europäische Grenzpolizei soll dann zunächst den jeweils nationalen Grenzschutz unterstützen, der mit starken Brennpunktlagen fertig werden muss. An gemeinsamen europäischen Standards für Asylentscheidungen mangelt es uns dabei nicht. Schwieriger ist schon die Frage der Verteilung der Menschen mit Asylschutz. Da plädiere ich für einen Start, auch wenn nicht gleich alle Länder gleichmäßig aufnahmebereit sind. Für diese Länder könnte man auch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vereinbaren.

Sehen Sie Chancen, dass die EU-Mitgliedstaaten die benötigte Anzahl von Polizisten für Frontex schon im kommenden Jahr bereitstellen können? Und welche Kontingente erwarten Sie dabei von Deutschland?

Deutschland ist gefordert, einen wesentlichen Beitrag für den europäischen Grenzschutz zu leisten. Wir müssen jetzt handeln und bis 2020 die Zielzahl von 10 000 europäischen Grenzschutzpolizisten erreichen. Ich könnte mir ein deutsches Kontingent von 1500 Beamten vorstellen.

Sie haben sich stark für einen Ausbau der Kontrollbefugnisse der Bundespolizei eingesetzt. Anlassbezogene Kontrollen auch außerhalb des 30-Kilometer-Korridors vor der Grenze und eine Zuständigkeit der Bundespolizei für das Aufenthaltsrecht. Welche Erfolgschancen sehen Sie dafür beim Koalitionspartner SPD?

Mit diesen beiden Empfehlungen werden wir bei der SPD sicher nicht auf taube Ohren stoßen. Es ist notwendig, dass die Bundespolizei mehr Befugnisse erhält, um ihr Fahndungspotenzial besser abrufen zu können. Wer für Grenzüberwachung zuständig ist, darf sich heute nicht mehr antiquiert an 30-Kilometer-Grenzbereichen orientieren. In Zeiten hoher Mobilität brauchen wir ein funktionales Verständnis von Grenze, um entlang der Reisewege erfolgreich kontrollieren zu können. Die Bundespolizei darüber hinaus in ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich parallel zur Landespolizei für die Bekämpfung des unerlaubten Aufenthalts zuständig zu machen wird einen hohen zusätzlichen Fahndungsdruck erzeugen. Diese Zuständigkeit wäre schon im Fall des Breitscheidplatz-Attentäters Amri wichtig gewesen. Seinerzeit musste die in Abschiebungen sehr erfahrene Bundespolizei den festgenommenen Amri zuständigkeitshalber abgeben.