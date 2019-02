DPA

Frankfurt (dpa) Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat sein 24-köpfiges Aufgebot für die Bahnrad-Weltmeisterschaften vom 27. Februar bis 3. März im polnischen Pruszkow benannt.

An der Spitze des WM-Kaders stehen die Madison-Titelträger Roger Kluge aus Eisenhüttenstadt und der Berliner Theo Reinhardt sowie die Olympiasiegerin und Ex-Partnerin der verunglückten Kristina Vogel, Miriam Welte. Wie angekündigt ist der viermalige Bahn-Weltmeister Maximilian Levy nicht im Aufgebot. Der 31 Jahre alte Cottbuser musste sich kürzlich einem Eingriff an der Schulter unterziehen und will bei der Geburt seines dritten Kindes dabei sein.