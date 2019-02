Verletztes Pferd weiter in der Klinik

So sah der Schnitt direkt nach dem Angriff auf Acadia aus. Noch ist er nicht verheilt. © Foto: Frank Krückel

Burkhard Keeve

Neuhäsen (MOZ) Nach der Attacke auf eine Zuchtstute in Neuhäsen fehlt auch nach gut zwei Wochen noch jede Spur zum Täter. Wie die Polizei am Dienstag gegenüber unserer Zeitung mitteilte, seien weder eine Tatwaffe noch brauchbare Fährten auf dem Weide-Gelände in Neuhäsen gefunden worden.

Am 27. Januar war die zehnjährige Zuchtstute Acadia blutend auf ihrer Weide entdeckt worden. An der rechten Bauchseite klaffte eine tiefe etwa 70 Zentimeter lange offene Wunde. Das Tier wurde umgehend in die Tierklinik Seeburg transportiert, wo es operiert wurde, um die Wunde zu schließen. Sowohl der Pferde-Besitzer, Frank Krückel, als auch die Tierklinik gehen von einer Verletzung von Menschenhand aus. „Wir glauben weiterhin, dass es kein Weideunfall gewesen sein kann. Die Wunde war einfach zu glatt“, sagte Krückel noch einmal am Dienstag.

Eigentlich sollte seine Stute bereits seit einer Woche wieder zu Hause sein. „Sie muss aber noch ein paar Tage länger in der Klinik bleiben“, so Krückel. „Die Wunde ist noch offen und suppt.“ Auf dem Hof könne niemand eine so intensive medizinische Pflege übernehmen. Die Kosten trägt der Springreiter und Ausbilder selbst. Die OP koste allein 3.000 bis 5 000 Euro.

Mittlerweile ist Ruhe auf dem Hof in Häsen eingekehrt. Die Ausbildung junger Pferde rückt wieder in den Mittelpunkt. „Anfangs haben wir nachts aus Sorge vor weiteren Attacken die Weiden kontrolliert. Jetzt haben wir wieder Alltag“, so Krückel. Nach dem Angriff auf seine Stute habe es viel Wirbel gegeben, auch weil der Pferdesitzer selbst andere Tierhalter vor einem möglichen Pferde-Schlitzer warnen wollte. Acadia soll nächste Woche aus der Klinik geholt werden. Dann darf sie sich erholen. (bu)