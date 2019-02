Himmelpforter Winterbühne fällt aus

Thomas Pilz

Himmelpfort (MOZ) Vielleicht weil sich der Winter allmählich zu verabschieden scheint: Die Himmelpforter Winterbühne, das kulturelle Großereignis im Fürstenberger Seenland während der kalten Jahreszeit, muss in dieser Saison ausfallen.

Das teilte das Team vom Weihnachtshaus in einer Pressemitteilung mit. Die Mitteilung ist gerichtet an „alle Fans, die sich bereits auf die kommenden Samstagabende im Weihnachtshaus Himmelpfort mit schöner Musik und leckerem Essen gefreut haben“. Leider müsse man mitteilen, dass fast alle geplanten Konzerte auf der Himmelpforter Winterbühne im Februar und März ausfallen müssen. „Aus verschiedenen Gründen“ sei es den Veranstaltern nicht möglich – anders als in den vergangenen Jahren und wie bereits auf der Homepage des Weihnachtshauses angekündigt – in diesem Jahr leider nicht möglich sein, diese Konzerte stattfinden zu lassen.

Es werde aber eine Ausnahme geben, wenn auch nicht mehr im Winter: Am Sonnabend, 30. März, werden die Folksdorfer ein Konzert geben. Irish-Folk vom Feinsten wird ab 19 Uhr dargeboten.

Tickets gibt es unter 033089 41888 oder per Mail unter kultur@weihnachtshaus-himmelpfort.de.