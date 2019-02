Schuldzuweisungen beim Bildungscampus

Holger Rudolph

Rheinsberg Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 ist aus der Grund- und der Oberschule der Rheinsberger Kernstadt der Bildungscampus geworden. Bis auf den vielversprechenden Namen hat sich allerdings wenig geändert. Denn die erhofften Fördermittel vom Land flossen nicht. Bei der Stadtverordnetensitzung am Montagabend machte Björn Plazikowski (CDU) den Bürgermeister für das Desaster verantwortlich.

Rathauschef Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) und seine Verwaltung hätten das Antragsverfahren nicht mit der nötigen Vehemenz begleitet. Viel zu spät sei die kommunale Rheinsberger Wohnungsgesellschaft (Rewoge) mit dem Verfahren beauftragt worden. Statt der anfangs geschätzten 2,7 Millionen Euro für Um- und Ausbau seien die Kosten auf 4,6 Millionen Euro hochgeschnellt, auch weil die Ausgaben für Elektroarbeiten weitaus höher seien als zuerst gedacht. Zudem warte Plazikowski noch immer darauf, dass Schwochow ihm Kopien aller Briefe seitens der Stadt und des Ministeriums in dieser Sache zugänglich macht. Bereits im Oktober 2018 habe der Bürgermeister dies umgehend versprochen.

Schwochow blieb am Montag gelassen: „Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir mussten das Projekt komplett von vorne anfangen und haben dann die Rewoge beauftragt.“ Dieser Darstellung widersprach Detlef Pagel (SPD), früher stellvertretender Leiter der Grundschule und heute Mitarbeiter des Schulamtes. Er habe schon am 19. Januar 2018 im Bildungsministerium erfahren, dass dort ein Antrag der Stadt Rheinsberg vorliege. Das war noch vor Schwochows Dienstantritt als Bürgermeister. In jedem Fall könne er sagen, dass Schwochow und seine Verwaltung „die Angelegenheit mit ein bisschen mehr Herzblut hätten betreiben sollen“.

Schwochow ergänzte, dass der ursprüngliche Antrag die Grundschule Flecken Zechlin einschloss. Doch dann hätte es keine Förderung gegeben. Also musste der Antrag geändert werden. Das Ministerium forderte zudem ein Raumbuch, also ein Nutzungsverzeichnis für die Unterrichts- und sonstigen Räume an. So etwas habe es entgegen den Bestimmungen davor überhaupt nicht gegeben. Trotzdem seien schließlich alle nötigen Unterlagen beim Land eingereicht worden. Dass es trotzdem keine Fördermittel gab, hat nach Schwochows Auffassung eine andere Ursache: „Die schieben uns jetzt den Schwarzen Peter zu, dabei war das Förderprogramm vierfach überzeichnet. Wir können nur hoffen, dass es noch Geld aus einem anderen Topf gibt.“

In beiden Schulen besteht dringender Sanierungsbedarf, worauf der Campus auch hinweist. Mit einem ironisch gemeinten Transparent an der Oberschule bedanken sich Schüler und Lehrer beim Land für die Unterstützung.(hr)