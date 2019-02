Schöne Brandenburgerin ausgezahlt

Thomas Messerschmidt

Brandenburg/Havelland (MOZ) Als Abiturientin hatte sie sich im Januar 2018 beworben und ist dafür im Februar 2019 kräftig belohnt worden. Lucy Rösicke war von der BRAWO-Leserschaft aus 40 Kandidatinnen zur „Schönsten Brandenburgerin 2018“ gewählt worden und hat in dieser Woche freudestrahlend den ausgelobten Preis entgegengenommen.

Stadtmarketing-Chef Thomas Krüger überreichte ihr einen Stapel City Schexs im Wert von 500 Euro! Das versetzte die sympathische 20-Jährige in einen Dauerlächel-Modus. Was sie davon kaufen wolle, wisse sie noch nicht, doch hätten sich in ihrem Leben viele Veränderungen ergeben, wofür Einkäufe zu tätigen sind. Nach erfolgreich bestandenen Abitur in Rathenow war sie im Oktober 2018 von Mögelin nach Premnitz in ihre erste eigene Wohnung gezogen und hat an der Medizinischen Schule in Brandenburg an der Havel die dreijährige Ausbildung zur Physiotherapeutin begonnen. „Mein Traumberuf, aber eine der wenigen unvergüteten Ausbildungen in Deutschland. Um so schöner ist es, 500 Euro zu gewinnen!“

Hilfreich waren ihre tolle Ausstrahlung und ein großer vereinter Freundeskreis. Sie spielt Volleyball in Rathenow, macht Karneval in Premnitz, geht in Brandenburg zur Schule und ist über Facebook, Whatsapp, Instagram gut vernetzt. „Sogar mein einstiger Schulleiter der Bürgel-Schule in Rathenow, Herr Hohmann, hat mich angesprochen, mir Unterstützung versprochen und fleißig Stimmen gesammelt. Danke allen, die für mich abgestimmt haben.“ Die Sieg war deutlich – mit 3.125 von 8.909 abgegebenen Stimmen.