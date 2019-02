Kampf um den Klosterkräutergarten

Thomas Pilz

Himmelpfort (MOZ) Den Erhalt des von einer Schließung bedrohten Klosterkräutergartens in Himmelpfort fordern mehr als 200 Bürger während einer Unterschriftenaktion.

Unterdessen hat die Stadtverwaltung 5000 Euro in den Etat-Entwurf als Zuschuss für den Weiterbetrieb eingestellt, erklärte Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos). Allerdings müssten darüber noch die Gremien der Stadt beraten. Im Gespräch sei man nach seinen Worten mit dem Pächter des Gartens, dem Verein Ökosolar Dannenwalde, und den Eigentümern, den evangelischen Kirchengemeinden Himmelpfort und Rutenberg (Lychen). Alle Beteiligten suchten nach Perspektiven für den vor allem bei Urlaubern beliebten Kräutergarten unweit des einstigen Zisterzienserklosters, erklärte der Bürgermeister.

Die Himmelpforterin Hannelore Altmann hatte die Unterschriftenaktion ins Leben gerufen – und gemeinsam mit Kerstin Borchert, Brigitte Müller und Renate Kunze veranstaltet. „Aus Sorge um den Erhalt dieser einmaligen Anlage“, erklärte Hannelore Altmann.

Seit 25 Jahren gebe es den Garten schon – in den ersten Jahren mit attraktiven Angeboten und viel Erfolg. Aber leider habe das Niveau der Grünanlage in letzter Zeit zu wünschen übrig gelassen, meint die Ruheständlerin. Was sicher an den geringer gewordenen Kapazitäten von Ökosolar liege, der jahrelang Mitarbeiter aus dem zweiten Arbeitsmarkt beschäftigte. „Der Garten ist eines der Aushängeschilder im Klosterdorf und sollte unbedingt weiterbetrieben werden“, erklärte Hannelore Altmann. Mit ihrer Aktion sei die Hoffnung verbunden, dass der Klostergarten attraktiver gestaltet werde und Veranstaltungen sein Angebot bereichern.

Karl-Otto Winkler vom Himmelpforter Gemeindekirchenrat betonte, Ökosolar habe vor einigen Wochen ein neues und „diesmal ziemlich differenziertes Konzept“ für den Betrieb des Gartens erarbeitet. Auch weil der Verein absehbar Pächter bleiben werde. Allen Beteiligten müsse daran gelegen sein, den Klosterkräutergarten zu dem Aushängeschild zu machen, das er geschichtlich gesehen darstellt, sagte Winkler. Außerdem wäre der Garten ein idealer Bezugspunkt im Rahmen des neuen Projektes Pilgerweg, der zwischen Fürstenberg und Zehdenick entstehen soll. Nicht zu vergessen: Himmelpfort feiere 2024 den 725. Jahrestag seiner Gründung, so Winkler.