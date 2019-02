RA

Neuruppin (MOZ) Seit heute liegt in der CDU-Kreisgeschäftsstelle in Neuruppin ein Kondolenzbuch für Jörg Schönbohm aus. Der Ehrenvorsitzenden der CDU Brandenburgs war unter anderem als Innenminister des Landes politisch bedeutend wirksam. Am Freitag erlag er im Alter von 81 Jahren in Kleinmachnow einem Herzinfarkt.

Die Geschäftsstelle ist zu den üblichen Zeiten geöffnet: montags bis donnerstags von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr sowie freitags 9 bis 12 Uhr. Zu finden ist sie in der Neuruppiner Heinrich-Rau-Straße 31 in der Nähe des Kinos. Ausliegen wird das Buch bis einschließlich Freitag, 22. Februar. Die offizielle Trauerfeier soll am kommenden Montag im Berliner Dom stattfinden.